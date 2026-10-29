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El gran fichaje que quiere América de Cali para celebrar sus 100 años

6 fuentes informan sobre el posible fichaje de Duván Zapata por el América de Cali para su centenario en 2027.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: El gran fichaje que quiere América de Cali para celebrar sus 100 años
  • Punto central: 6 fuentes informan sobre el posible fichaje de Duván Zapata por el América de Cali para su centenario en 2027.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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Cobertura (6)

El resumen

Posteriormente, coberturas adicionales de Revista Semana y El Futbolero Colombia añadieron detalles sobre el impacto del atacante, señalando que &quot;te llena estadios&quot;, y expusieron el reto financiero que representa su salario anual de 2,78 millones de euros para la institución. Por su parte, Bolavip centró la discusión en la posible vuelta del jugador a Colombia en 2027 y abrió el interrogante sobre qué equipo lograría quedarse con sus servicios, mientras que Futbolred y el resto de los medios consignaron el alcance general de la noticia sin reportar aún confirmaciones oficiales por parte del club.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 49 min.

Respuestas rápidas

¿Qué celebración prepara el América de Cali?

El club se prepara para celebrar su centenario en el año 2027.

¿Quién es el jugador señalado como el gran fichaje?

El delantero Duván Zapata es mencionado como el fichaje soñado.

¿Cuál es el principal obstáculo financiero mencionado?

El reto salarial que implica su sueldo anual de 2,78 millones de euros.

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América de Cali Duván Zapata Fichajes Centenario

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