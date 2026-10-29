El gran fichaje que quiere América de Cali para celebrar sus 100 años

Posteriormente, coberturas adicionales de Revista Semana y El Futbolero Colombia añadieron detalles sobre el impacto del atacante, señalando que "te llena estadios", y expusieron el reto financiero que representa su salario anual de 2,78 millones de euros para la institución. Por su parte, Bolavip centró la discusión en la posible vuelta del jugador a Colombia en 2027 y abrió el interrogante sobre qué equipo lograría quedarse con sus servicios, mientras que Futbolred y el resto de los medios consignaron el alcance general de la noticia sin reportar aún confirmaciones oficiales por parte del club.