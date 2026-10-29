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Elecciones en Israel EN VIVO: Con el 90% de los votos contados, el bloque de Netanyahu se mantiene en 53 escaños y el de Eisenkot en 48

Con el recuento avanzado en Israel, los bloques de Benjamin Netanyahu y Gadi Eisenkot definen el panorama político sin un claro ganador.

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  • Clave informativa: Elecciones en Israel EN VIVO: Con el 90% de los votos contados, el bloque de Netanyahu se mantiene en 53 escaños y el de Eisenkot en 48
  • Punto central: Con el recuento avanzado en Israel, los bloques de Benjamin Netanyahu y Gadi Eisenkot definen el panorama político sin un claro ganador.
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El resumen

El avance del escrutinio en las elecciones de Israel sitúa al bloque de Benjamin Netanyahu con 53 escaños frente a los 48 obtenidos por el de Gadi Eisenkot, según los datos difundidos con más del noventa por ciento de los votos contados. La cobertura de medios como Infobae, Chicago Tribune, Houston Chronicle y New Haven Register detalla que los comicios mantienen un escenario sin un ganador definitivo, mientras se avecinan decisiones difíciles y los residentes de Gaza siguen de cerca los resultados a la espera de una posible derrota de Netanyahu.

La información disponible aún no especifica el desenlace final del proceso electoral ni cómo se conformará el próximo gobierno ante la falta de una mayoría absoluta clara. Los reportes señalan que las encuestas previas ya anticipaban la ausencia de un vencedor indiscutible, centrando la atención en la figura de Eisenkot como principal contendiente para desbancar al actual liderazgo, sin que la cobertura actual detalle los plazos precisos para la oficialización de los resultados definitivos.

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Respuestas rápidas

¿Cuántos escaños tienen los bloques principales en el recuento?

El bloque de Benjamin Netanyahu se mantiene en 53 escaños y el de Gadi Eisenkot suma 48, según los datos con más del noventa por ciento de los votos contados.

¿Qué fuentes informan sobre las elecciones en Israel?

La cobertura incluye a medios como Infobae, Chicago Tribune, Houston Chronicle y New Haven Register.

¿Cuál es la expectativa de los residentes de Gaza ante estos comicios?

Los residentes de Gaza siguen de cerca los resultados electorales esperando la derrota de Netanyahu.

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