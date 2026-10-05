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Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: todas las novedades del Gobierno, minuto a minuto

Javier Milei celebró el resultado electoral en Brasil y anunció nuevos viajes a España y Estados Unidos.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: todas las novedades del Gobierno, minuto a minuto
  • Punto central: Javier Milei celebró el resultado electoral en Brasil y anunció nuevos viajes a España y Estados Unidos.
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El resumen

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada tras su regreso de Francia, con la mira puesta en la agenda legislativa y la reforma electoral, según informaron medios como dib.com.ar, La Nación y La Voz de Jujuy. Durante el encuentro en Balcarce 50, en el que se registró la ausencia de Luis Caputo, el mandatario destacó el resultado electoral vinculado a Flávio Bolsonaro y sostuvo que el continente americano quiere vivir en libertad, de acuerdo con la cobertura de Clarín y TN.

Posteriormente, la cobertura de Infobae, Yahoo y El Periódico añadió que el jefe de Estado cuestionó el denominado plan platita y afirmó que este tipo de medidas fracasaron, asegurando además que no es necesario recurrir a ellas para ganar elecciones. En paralelo, la agenda internacional del Gobierno sumó anuncios de viajes al exterior.

Diversos medios destacaron que el Presidente confirmó visitas a Estados Unidos y a España, este último desplazamiento previsto tras la convocatoria a elecciones dispuesta por Pedro Sánchez. Finalmente, la cobertura de los portales locales y nacionales ubica al Ejecutivo retomando sus actividades oficiales con la atención puesta tanto en los acontecimientos políticos de la región como en las discusiones legislativas pendientes en el ámbito nacional.

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Cobertura (21)

Respuestas rápidas

¿Qué dijo Javier Milei sobre las elecciones en Brasil?

El Presidente celebró el resultado vinculado a Flávio Bolsonaro, cuestionó el plan platita atribuido a Lula y afirmó que no hace falta implementar dichas medidas para ganar elecciones.

¿A qué países viajará el Presidente?

La cobertura confirma nuevos viajes hacia Estados Unidos y hacia España.

¿Qué temas trató el Gabinete en la Casa Rosada?

La reunión abordó la agenda legislativa y el enfoque en la reforma electoral, además de analizar el escenario político internacional.

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