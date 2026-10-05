Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: todas las novedades del Gobierno, minuto a minuto

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada tras su regreso de Francia, con la mira puesta en la agenda legislativa y la reforma electoral, según informaron medios como dib.com.ar, La Nación y La Voz de Jujuy. Durante el encuentro en Balcarce 50, en el que se registró la ausencia de Luis Caputo, el mandatario destacó el resultado electoral vinculado a Flávio Bolsonaro y sostuvo que el continente americano quiere vivir en libertad, de acuerdo con la cobertura de Clarín y TN.

Posteriormente, la cobertura de Infobae, Yahoo y El Periódico añadió que el jefe de Estado cuestionó el denominado plan platita y afirmó que este tipo de medidas fracasaron, asegurando además que no es necesario recurrir a ellas para ganar elecciones. En paralelo, la agenda internacional del Gobierno sumó anuncios de viajes al exterior.

Diversos medios destacaron que el Presidente confirmó visitas a Estados Unidos y a España, este último desplazamiento previsto tras la convocatoria a elecciones dispuesta por Pedro Sánchez. Finalmente, la cobertura de los portales locales y nacionales ubica al Ejecutivo retomando sus actividades oficiales con la atención puesta tanto en los acontecimientos políticos de la región como en las discusiones legislativas pendientes en el ámbito nacional.