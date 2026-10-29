Muere Patrick Stewart, actor de “Star Trek” y “X-Men”, a los 86 años

Muere Patrick Stewart, el icónico actor de 'Star Trek' y 'X-Men', a los 86 años

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El capitán Picard en 'Star Trek' y el profesor Charles Xavier en 'X-Men'

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