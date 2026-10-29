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Muere Patrick Stewart, actor de “Star Trek” y “X-Men”, a los 86 años

Muere Patrick Stewart, el icónico actor de 'Star Trek' y 'X-Men', a los 86 años

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En aumento
  • Clave informativa: Muere Patrick Stewart, actor de “Star Trek” y “X-Men”, a los 86 años
  • Punto central: Muere Patrick Stewart, el icónico actor de 'Star Trek' y 'X-Men', a los 86 años
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Respuestas rápidas

¿Cuántos años tenía Patrick Stewart cuando murió?

86 años

¿Qué personajes famosos interpretó Patrick Stewart?

El capitán Picard en 'Star Trek' y el profesor Charles Xavier en 'X-Men'

¿De qué había estado luchando Patrick Stewart antes de morir?

El Alzheimer

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues1.4 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 29 oct, 21:09 UTC
🇧🇷 Portugues 29 oct, 19:43 UTC · G1
🇩🇪 Aleman 29 oct, 19:54 UTC · n-tv.de
🇫🇷 Frances 29 oct, 19:56 UTC · BFM
🇮🇹 Italiano 29 oct, 20:20 UTC · la Repubblica
🇬🇧 Ingles 29 oct, 20:25 UTC · Reuters

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

La noticia del fallecimiento de Patrick Stewart ha generado un gran impacto en la comunidad de fans de &#039;Star Trek&#039; y &#039;X-Men&#039;, quienes lamentan la pérdida de un actor legendario. Patrick Stewart falleció a los 86 años, según informan diversos medios.

Su muerte ha sido reportada por outlets como BBC, Univision, Yahoo en Español Vida y Estilo, entre otros. Su muerte deja un vacío en la actuación que difícilmente podrá ser llenado.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 1 h.

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Temas

Patrick Stewart Star Trek X-Men fallecimiento actor

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