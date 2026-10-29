Muere Patrick Stewart, actor de “Star Trek” y “X-Men”, a los 86 años
Muere Patrick Stewart, el icónico actor de 'Star Trek' y 'X-Men', a los 86 años
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Respuestas rápidas
¿Cuántos años tenía Patrick Stewart cuando murió?
86 años
¿Qué personajes famosos interpretó Patrick Stewart?
El capitán Picard en 'Star Trek' y el profesor Charles Xavier en 'X-Men'
¿De qué había estado luchando Patrick Stewart antes de morir?
El Alzheimer
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El resumen
La noticia del fallecimiento de Patrick Stewart ha generado un gran impacto en la comunidad de fans de 'Star Trek' y 'X-Men', quienes lamentan la pérdida de un actor legendario. Patrick Stewart falleció a los 86 años, según informan diversos medios.
Su muerte ha sido reportada por outlets como BBC, Univision, Yahoo en Español Vida y Estilo, entre otros. Su muerte deja un vacío en la actuación que difícilmente podrá ser llenado.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (12)
- Muere a los 86 años Patrick Stewart, legendario actor de Star Trek y X-Men BBC · hace 4 h
- Muere Patrick Stewart a los 86 años: el legendario actor de Star Trek fallece tras luchar contra el Alzheimer Univision · hace 5 h
- Muere a los 86 años Patrick Stewart, legendario actor de Star Trek y X-Men BBC · hace 5 h
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- Patrick Stewart fallece a los 86 años tras una larga lucha contra el Alzheimer Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 5 h
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- Muere a los 86 Patrick Stewart, actor legendario de "Star Trek" y "X-Men" San Antonio Express-News · hace 5 h
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- Muere Patrick Stewart, actor de “Star Trek” y “X-Men”, a los 86 años CNN en Español · hace 5 h
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