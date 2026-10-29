Putin se presenta como alternativa a Occidente ante medio centenar de países africanos

Medio centenar de países africanos participan en la cumbre donde el presidente ruso Vladimir Putin busca ampliar los lazos bilaterales y se posiciona como una alternativa a Occidente, según la cobertura de medios internacionales como La Vanguardia, France 24 y AP News. En el marco de estos encuentros, la empresa rusa Rosatom mantiene conversaciones avanzadas para suministrar centrales nucleares flotantes a naciones africanas, mientras que líderes como el egipcio Sisi se reúnen con Putin en plena intensificación de la ofensiva diplomática rusa en el continente.

Poblaciones y gobiernos de los países africanos involucrados en las negociaciones nucleares y diplomáticas son los principales afectados por este acercamiento impulsado por Moscú para reforzar lazos con sus considerados aliados naturales.