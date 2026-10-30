Alajuelense vs Motagua EN VIVO: alineaciones confirmadas en busca de la final

Alajuelense y Motagua se enfrentan en busca del pase a la final de la Copa Centroamericana, un duelo clave donde ambos equipos buscan avanzar en el torneo regional. La cobertura destaca los preparativos y la expectativa en torno al encuentro en el estadio Morera Soto, incluyendo la búsqueda de entradas y las dudas sobre la participación de jugadores como Jonathan Moya en la alineación de Motagua, según reportan medios como DIEZ.HN, La Nación Costa Rica, El Mundo CR y Diario Extra, con referencias también desde Jambalaya News Louisiana.

No obstante, la cobertura no especifica el marcador final del encuentro ni los detalles definitivos sobre el desarrollo completo del partido, limitándose a reportar las antesalas y las declaraciones previas de los protagonistas sobre el terreno de juego.