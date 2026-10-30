Drones ucranianos paralizaron los aeropuertos de Moscú durante casi nueve horas y dejaron cientos de vuelos cancelados
Drones ucranianos paralizaron los aeropuertos de Moscú durante casi nueve horas y dejaron cientos de vuelos cancelados.
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El resumen
Infobae informó que drones ucranianos paralizaron los aeropuertos de Moscú durante casi nueve horas y dejaron cientos de vuelos cancelados. La cobertura de El Nuevo Día indicó que el tráfico aéreo en Moscú quedó paralizado por un ataque de drones y que casi 100 vuelos sufrieron retrasos.
RFI añadió que cientos de drones fueron lanzados hacia la región de Moscú, según declaraciones de su alcalde. Posteriormente, Noticias de Ukrinform señaló que se registró un incendio en la planta química Azot, ubicada en la región rusa de Tula, tras un ataque con drones.
Por su parte, la agencia SANA reportó que Rusia y Ucrania intensifican sus ataques con drones ante posibles nuevas negociaciones. La cobertura no especifica el balance total de daños materiales más allá del incendio en la planta química ni detalla la fecha exacta en la que se darían las posibles nuevas negociaciones mencionadas por los reportes.
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Cobertura (5)
- Rusia y Ucrania intensifican sus ataques con drones ante posibles nuevas negociaciones سانا · hace 2 h
- Medios: Hay incendio en la planta química "Azot" en la región rusa de Tula tras un ataque con drones Noticias de Ukrinform · hace 2 h
- Cientos de drones lanzados hacia la región de Moscú, dice su alcalde RFI · hace 2 h
- Ataque de drones paraliza el tráfico aéreo en Moscú: casi 100 vuelos sufren retrasos El Nuevo Día · hace 2 h
- Drones ucranianos paralizaron los aeropuertos de Moscú durante casi nueve horas y dejaron cientos de vuelos cancelados Infobae · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió en los aeropuertos de Moscú?
Los aeropuertos de Moscú sufrieron una paralización de casi nueve horas y cientos de vuelos cancelados debido a ataques de drones.
¿Dónde se reportó un incendio?
Se reportó un incendio en la planta química Azot, en la región rusa de Tula, tras un ataque con drones.
¿Qué motivó la intensificación de ataques según la cobertura?
La intensificación de ataques con drones ocurre ante posibles nuevas negociaciones entre Rusia y Ucrania.
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