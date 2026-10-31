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Atlas venció al Atlético de San Luis y volverá a dormir sublíder de un torneo poco antes visto

El Atlas venció al Atlético de San Luis por un marcador de 0-1 en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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El resumen

En la jornada 15 del torneo Apertura 2026, el Atlas consiguió una victoria como visitante frente al Atlético de San Luis con un marcador de 0-1, según la cobertura de medios como Sports Illustrated, TV Azteca y Mediotiempo. La anotación del encuentro estuvo a cargo de Florian Monzón, quien convirtió su quinto gol, mientras que la actuación de Camilo Vargas frenó los intentos del equipo potosino.

Gracias a este resultado, el conjunto rojinegro se posiciona temporalmente como sublíder de la competencia, acechando al líder América en un torneo calificado por la cobertura como poco antes visto. Por su parte, el Atlético de San Luis acumula una derrota en casa tras este enfrentamiento de la Liga MX.

Las transmisiones y coberturas en vivo del partido estuvieron a cargo de diversas plataformas y medios deportivos, los cuales detallaron los pormenores de este encuentro de la jornada 15. La cobertura no especifica aún los detalles sobre los próximos encuentros oficiales de ambos equipos dentro del calendario del torneo.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Atlas y Atlético de San Luis?

El Atlas venció al Atlético de San Luis por marcador de 0-1 jugando como visitante.

¿En qué posición de la tabla se coloca el Atlas tras el encuentro?

El equipo duerme como sublíder del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, acechando al líder América.

¿Quién anotó el gol del partido?

Florian Monzón convirtió su quinto gol para asegurar la victoria del Atlas.

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