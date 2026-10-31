¿Cómo le fue a Checo Pérez en la segunda práctica del México GP?

El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó en el lugar 18 durante las prácticas del Gran Premio de la Ciudad de México, mientras que Charles Leclerc dominó la sesión de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez según la cobertura de medios como Yahoo y ESPN Deportes. El evento registra una alta afluencia de aficionados, destacando como el Gran Premio que más fanáticos suma por kilómetro de pista en toda la Fórmula 1, con un fuerte respaldo de la afición mexicana hacia los pilotos y la presencia de la familia de Sergio Pérez en el segundo día de actividades.

La cobertura informativa detalla además cambios de última hora en las escuderías, como el reemplazo de Ocon por Hirakawa en Haas, y detalla que Ferrari se colocó al frente en los Libres 2 con la velocidad prometedora de Fernando Alonso y el dominio de Leclerc, en una jornada donde también se reportaron incidentes en pista entre Verstappen y Lawson. Los horarios para la tercera práctica libre, la sesión de clasificación y la transmisión oficial del evento se mantienen vigentes conforme a la agenda prevista para el fin de semana en el circuito capitalino.