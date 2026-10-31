La fortuna que Cruz Azul debería desembolsar por el fichaje del español Hugo Duro
Cruz Azul establece condiciones financieras y rechaza intercambios en medio del interés por el delantero español Hugo Duro.
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Cobertura (5)
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- Erik Lira: Cruz Azul rechaza a Hugo Duro como parte del pago y le pone condición al Valencia de Aguirre El Futbolero México · hace 6 h
- Lo que se sabe sobre Cruz Azul y un interés por Hugo Duro Futbol Total · hace 6 h
- ¿Valencia o Mónaco? Este es el posible futuro de Erik Lira en Europa TUDN · hace 6 h
- La fortuna que Cruz Azul debería desembolsar por el fichaje del español Hugo Duro Vamos Azul · hace 6 h
El resumen
El panorama del mercado de fichajes involucra directamente a Cruz Azul y al Valencia de Aguirre, apuntando al futuro del delantero Hugo Duro y a la situación de Erik Lira, quien según la cobertura de medios especializados como Soy Futbol y TUDN sería ofrecido a clubes de España con posibles destinos en Europa como el Mónaco o el propio Valencia. En el desarrollo de las negociaciones reportadas por Vamos Azul y El Futbolero México, el club mexicano adoptó una postura firme al rechazar la inclusión de Hugo Duro como parte de pago, imponiendo además una serie de condiciones económicas específicas al equipo español y exigiendo una alta suma monetaria para concretar la operación.
Actualmente, la cobertura de Futbol Total detalla que la operación sigue en una fase de análisis sobre las cifras exactas que Cruz Azul debería desembolsar por el fichaje del atacante español, mientras el futuro de los jugadores involucrados continúa bajo expectativa en los medios deportivos.
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Respuestas rápidas
¿Qué jugador español es objeto de interés para Cruz Azul?
El delantero español Hugo Duro.
¿Qué postura adoptó Cruz Azul respecto a la oferta del Valencia?
Cruz Azul rechazó a Hugo Duro como parte del pago y estableció condiciones específicas al Valencia.
¿Qué destinos se mencionan para Erik Lira en Europa?
La cobertura señala a clubes de España, incluyendo al Valencia y al Mónaco.
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