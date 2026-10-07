Cliente demanda a McDonald’s: alega que el Quarter Pounder no le cuesta lo mismo
Un cliente demanda a McDonald's por una herramienta de inteligencia artificial que recomienda precios de menú.
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- Punto central: Un cliente demanda a McDonald's por una herramienta de inteligencia artificial que recomienda precios de menú.
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Cobertura (6)
- Tu Big Mac ya no vale lo mismo que el de la calle de al lado: McDonald's está usando IA para determinar el precio de tu hamburguesa Xataka · hace 3 h
- Tu Big Mac podría costar distinto según el McDonald's: la IA entra en la ecuación Yahoo · hace 3 h
- ¿La IA está haciendo más caros los precios de McDonald’s? Una demanda lo cuestiona Revista Merca2.0 · hace 3 h
- McDonald's y Starbucks enfrentan demandas; una por precios de menú y otra por bebidas Milenio · hace 3 h
- Demandan a McDonald's por usar herramienta de IA que recomienda precios a franquicias en EEUU AP News · hace 3 h
- Cliente demanda a McDonald’s: alega que el Quarter Pounder no le cuesta lo mismo Primera Hora · hace 3 h
El resumen
Una demanda cuestiona el uso de una herramienta de inteligencia artificial en McDonald's para recomendar precios a las franquicias en Estados Unidos, señalando que el Quarter Pounder no cuesta lo mismo en todos lados. La cobertura de medios como AP News, Milenio, Revista Merca2.0, Yahoo y Primera Hora detalla que McDonald's y Starbucks enfrentan acciones legales relacionadas con los precios de sus menús y bebidas.
Los reportes indican que la inteligencia artificial entra en la ecuación y podría hacer que productos como el Big Mac cuesten distinto según el establecimiento. La acción legal pone bajo la lupa la fijación de precios mediante tecnología automatizada en las franquicias.
Los consumidores y las franquicias son los afectados directos por estas variaciones de costos en los menús. La cobertura no especifica aún las fechas de las audiencias ni las respuestas oficiales de las empresas involucradas ante los tribunales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 36 min.
Respuestas rápidas
¿Por qué demandaron a McDonald's?
Por usar una herramienta de inteligencia artificial que recomienda precios a las franquicias en Estados Unidos, afectando el costo de productos como el Quarter Pounder.
¿Qué otra empresa enfrenta demandas?
Starbucks también enfrenta una demanda por el precio de sus bebidas, según la información disponible.
¿Qué dicen los medios sobre el Big Mac?
Señalan que el precio del Big Mac podría costar distinto dependiendo del establecimiento de McDonald's debido a la entrada de la inteligencia artificial.
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