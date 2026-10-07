Cliente demanda a McDonald’s: alega que el Quarter Pounder no le cuesta lo mismo

Una demanda cuestiona el uso de una herramienta de inteligencia artificial en McDonald's para recomendar precios a las franquicias en Estados Unidos, señalando que el Quarter Pounder no cuesta lo mismo en todos lados. La cobertura de medios como AP News, Milenio, Revista Merca2.0, Yahoo y Primera Hora detalla que McDonald's y Starbucks enfrentan acciones legales relacionadas con los precios de sus menús y bebidas.

Los reportes indican que la inteligencia artificial entra en la ecuación y podría hacer que productos como el Big Mac cuesten distinto según el establecimiento. La acción legal pone bajo la lupa la fijación de precios mediante tecnología automatizada en las franquicias.

Los consumidores y las franquicias son los afectados directos por estas variaciones de costos en los menús. La cobertura no especifica aún las fechas de las audiencias ni las respuestas oficiales de las empresas involucradas ante los tribunales.