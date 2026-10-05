Ucrania incorpora armas robóticas con Inteligencia Artificial frente al avance de los drones rusos a reacción

Esta medida responde a una escalada en la velocidad de los enfrentamientos aéreos, donde Gizmodo en Español describe una dinámica similar a la Fórmula 1, con drones cazando otros drones a más de 400 km/h. La inteligencia ucraniana, a través de la GUR y reportes de Agenzia Nova y Noticias de Ukrinform, identificó el despliegue de una versión modificada del dron ruso Geran-4.

Esta variante tecnológica incluye ahora brújula y óptica para mejorar su operatividad en el campo de batalla. Mientras la GUR se centra en las mejoras del Geran-4, un experto citado por Yahoo sugiere que Rusia podría estar empleando drones ocultos del tamaño de una fiambrera para evadir las defensas ucranianas.

El escenario actual se define por una carrera tecnológica de intercepción y camuflaje.