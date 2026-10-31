"You Can See Everything"… ¿o no?: el lento lanzamiento del film de Nathan Fielder es un suplicio para cinéfilos extranjeros

El documental sobre Elizabeth Holmes titulado en español «Puedes verlo todo» y en inglés «You Can See Everything» alcanza una recaudación superior a los 60 millones de dólares en los cines, según la cobertura de Nación Flix. Paralelamente, medios como The Clinic informan que el estreno en los cines chilenos queda agendado para el 3 de diciembre, mientras CNN en Español califica el lanzamiento del filme de Nathan Fielder como un suplicio de estreno lento para los cinéfilos extranjeros.

La atención se desplaza también hacia las repercusiones personales y médicas, con publicaciones de The New York Times que recogen la versión de participantes en la producción y artículos en Medscape que analizan el legado de Theranos. Las coberturas divergen en el enfoque, transitando desde el análisis financiero de la taquilla cinematográfica hasta revisiones de salud y ensayos sobre el impacto de la compañía de Elizabeth Holmes.

Los detalles sobre la expansión internacional completa de la película y las cifras exactas fuera de la recaudación global inicial siguen sin especificarse en los reportes actuales. La cobertura tampoco detalla fechas concretas de estreno para otros territorios internacionales más allá de los anuncios específicos para salas chilenas.