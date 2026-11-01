Boca Juniors vs River Plate EN VIVO por el Superclásico: dónde ver, horario y formaciones

El encuentro entre Boca Juniors y River Plate genera una alta expectativa en el marco del Torneo Clausura 2026, convocando la atención de los aficionados del fútbol argentino que buscan conocer los detalles sobre los horarios, las formaciones y las opciones de transmisión en vivo. La cobertura informativa actual no especifica las incidencias posteriores ni los resultados definitivos del encuentro, por lo que el desarrollo de los acontecimientos y la concreción de las marcas históricas quedan sujetos a la disputa en el campo de juego.