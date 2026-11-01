Boca le ganó el Superclásico a un River que sufrió dos expulsados

Boca Juniors se impuso por la mínima diferencia en el Superclásico del fútbol argentino frente a un River Plate que sufrió dos expulsiones, resultado con el que roza el título anual en el torneo. El encuentro disputado en La Bombonera, descrito en la cobertura como un choque con un superescándalo y marcado por la tensión, contó con la celebración en cancha de Enner Valencia y se definió por ese único tanto que deja a los xeneizes cerca de la consagración.

La información disponible hasta el momento no detalla las incidencias precisas de las tarjetas rojas ni los minutos exactos de las jugadas, limitándose a reportar el marcador final de 1-0 y la condición de inferioridad numérica con la que el conjunto rival terminó el partido.