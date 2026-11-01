Boca le ganó el Superclásico a un River que sufrió dos expulsados
Boca Juniors venció 1-0 a River Plate en un friccionado Superclásico que dejó a su tradicional rival con nueve jugadores.
- Clave informativa: Boca le ganó el Superclásico a un River que sufrió dos expulsados
- Punto central: Boca Juniors venció 1-0 a River Plate en un friccionado Superclásico que dejó a su tradicional rival con nueve jugadores.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
Boca Juniors se impuso por la mínima diferencia en el Superclásico del fútbol argentino frente a un River Plate que sufrió dos expulsiones, resultado con el que roza el título anual en el torneo. El encuentro disputado en La Bombonera, descrito en la cobertura como un choque con un superescándalo y marcado por la tensión, contó con la celebración en cancha de Enner Valencia y se definió por ese único tanto que deja a los xeneizes cerca de la consagración.
La información disponible hasta el momento no detalla las incidencias precisas de las tarjetas rojas ni los minutos exactos de las jugadas, limitándose a reportar el marcador final de 1-0 y la condición de inferioridad numérica con la que el conjunto rival terminó el partido.
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Cobertura (5)
- Boca Juniors gana el superclásico argentino a un River que acabó con 9 jugadores France 24 · hace 14 h
- Enner Valencia celebra en La Bombonera con un Superclásico pintado con todos los colores de Boca (VIDEO) Yahoo · hace 14 h
- Boca vence 1-0 a River en un friccionado clásico y roza el título anual en Argentina AP News · hace 14 h
- ¡Superclásico con superescándalo! Diario AS · hace 14 h
- Boca le ganó el Superclásico a un River que sufrió dos expulsados DIEZ.HN · hace 14 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del Superclásico?
Boca Juniors le ganó a River Plate por 1-0.
¿Cuántos jugadores expulsados tuvo River?
River Plate sufrió dos expulsiones, terminando el encuentro con nueve jugadores en cancha.
¿Qué implica este triunfo para Boca?
La victoria deja al equipo rozando el título anual en el fútbol argentino.
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