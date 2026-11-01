¡Da miedo! Chivas golea al Atlante en casa y apunta al liderato
Chivas golea al Atlante y sella su pase a la liguilla del torneo Apertura 2026.
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El resumen
Chivas goleó al Atlante en condición de local, un resultado que le permite sellar su pasaje a la liguilla del fútbol mexicano y tomar la cima del torneo Apertura 2026. Previo al encuentro, la convocatoria del equipo rojiblanco destacó por registrar cuatro regresos importantes en su plantilla para encarar este compromiso crucial.
Los medios deportivos siguieron de cerca la previa del enfrentamiento con guías de transmisión en televisión y streaming, reflejando el alto interés mediático que generó el partido. Portales especializados como Los Angeles Times, ESPN Deportes y Mediotiempo documentaron la contundente victoria en casa y el impacto directo en la tabla general de posiciones.
Con este triunfo y el liderato asegurado de manera momentánea, el conjunto de Guadalajara enfoca su atención en la siguiente fase del torneo mexicano, mientras la cobertura periodística continúa a la espera de los próximos cruces y definiciones de la liguilla.
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Cobertura (5)
- ¿Cómo ver el Chivas vs Atlante en TV y streaming? Sports Illustrated · hace 4 h
- ¡Cuatro regresos en la convocatoria de Chivas contra Atlante! Chivas · hace 4 h
- Chivas golea al Atlante y sella pasaje a la liguilla en México Los Angeles Times · hace 4 h
- Chivas vence al Atlante y toma la cima del Apertura 2026 ESPN Deportes · hace 4 h
- ¡Da miedo! Chivas golea al Atlante en casa y apunta al liderato Mediotiempo · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Chivas y Atlante?
Chivas goleó al Atlante jugando en casa.
¿Qué implicó la victoria para Chivas en el torneo?
El equipo selló su pasaje a la liguilla y tomó la cima del torneo Apertura 2026.
¿Qué novedad presentó la convocatoria de Chivas antes del encuentro?
La convocatoria registró cuatro regresos en el plantel de Chivas.
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