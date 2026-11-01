¡Da miedo! Chivas golea al Atlante en casa y apunta al liderato

Chivas goleó al Atlante en condición de local, un resultado que le permite sellar su pasaje a la liguilla del fútbol mexicano y tomar la cima del torneo Apertura 2026. Previo al encuentro, la convocatoria del equipo rojiblanco destacó por registrar cuatro regresos importantes en su plantilla para encarar este compromiso crucial.

Los medios deportivos siguieron de cerca la previa del enfrentamiento con guías de transmisión en televisión y streaming, reflejando el alto interés mediático que generó el partido. Portales especializados como Los Angeles Times, ESPN Deportes y Mediotiempo documentaron la contundente victoria en casa y el impacto directo en la tabla general de posiciones.

Con este triunfo y el liderato asegurado de manera momentánea, el conjunto de Guadalajara enfoca su atención en la siguiente fase del torneo mexicano, mientras la cobertura periodística continúa a la espera de los próximos cruces y definiciones de la liguilla.