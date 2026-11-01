Grynspan lidera de nuevo la votación en la ONU, pero el proceso sigue bloqueado por la falta de acuerdo de las potencias

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas realizó su séptima votación indicativa sobre los candidatos a la Secretaría General, consolidando a la costarricense Rebeca Grynspan y al argentino Rafael Grossi en los puestos principales de la carrera. La cobertura de medios como EL PAÍS, Infobae, La Nación y Xinhua Español destaca que Grynspan vuelve a liderar la votación y Grossi quedó segundo, al tiempo que advierte que los vetos y la falta de acuerdo entre las potencias mundiales mantienen bloqueada la elección del nuevo liderazgo.

En el centro de este escenario se posicionan los candidatos latinoamericanos frente a la dinámica de poder del Consejo de Seguridad, donde las discusiones sobre la relevancia regional y las posturas de las potencias dominan la atención de los analistas y diarios internacionales. La cobertura no especifica cuándo se realizará la siguiente ronda de votaciones ni cuándo se destrabará el proceso de selección definitivo en el Consejo de Seguridad.