El Consejo de Seguridad registró un nuevo fracaso en su quinto intento por designar al próximo secretario general de las Naciones Unidas, según informan medios como Infobae. La carrera por la titularidad de la organización internacional mantiene a la costarricense Rebeca Grynspan como favorita, respaldada por fuentes y coberturas de medios como La Nación y MarketScreener España, mientras que el argentino Rafael Grossi escaló al segundo lugar, generando entusiasmo en su entorno conforme a lo reportado por Clarín.com.

La cobertura actual plantea interrogantes sobre si América Latina y el Caribe están listas para asumir el liderazgo y qué requerirá el próximo dirigente en un contexto internacional complejo, sin que los reportes especifiquen todavía los motivos exactos del estancamiento ni la fecha del próximo proceso de votación.