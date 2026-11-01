La ONU rechaza resoluciones contrapuestas sobre el Sáhara

La Organización de las Naciones Unidas ha rechazado resoluciones contrapuestas presentadas por Estados Unidos y Rusia sobre el Sáhara Occidental, tras confirmarse el fin de la misión de paz MINURSO y el cierre de la misma por parte de António Guterres. El fracaso de estas iniciativas diplomáticas deja a la misión de la ONU en una situación incierta, mientras los distintos actores reaccionan de manera dispar ante el nuevo escenario geopolítico y el riesgo de una posible escalada bélica.

Por un lado, el Frente Polisario ha expresado su profunda preocupación y ha responsabilizado directamente a Estados Unidos por el fin de la misión. En contraste, la comunidad saharaui en Euskadi celebra la no renovación de la MINURSO, y Marruecos conmemora su Día de la Unidad celebrando la conclusión de dicha misión, a pesar de que las acciones de Rusia en el organismo internacional afectaron los planes previstos.

La cobertura actual no especifica qué pasos concretos tomará el Consejo de Seguridad tras el rechazo de las propuestas ni cómo se estructurará la presencia de la ONU en el territorio a partir de ahora, limitándose a señalar la reafirmación del compromiso con una solución pacífica y el principio de autodeterminación por parte de la secretaría general.