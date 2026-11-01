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Monterrey vs Xolos EN VIVO. Partido de la jornada 15 Liga MX 2026

Un vibrante empate 3-3 entre Monterrey y Tijuana marca la jornada 15 de la Liga MX 2026.

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  • Clave informativa: Monterrey vs Xolos EN VIVO. Partido de la jornada 15 Liga MX 2026
  • Punto central: Un vibrante empate 3-3 entre Monterrey y Tijuana marca la jornada 15 de la Liga MX 2026.
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El resumen

El Gigante de Acero albergó un enfrentamiento con un total de seis goles que culminó en un marcador de 3-3 entre Monterrey y Tijuana en la jornada 15 del torneo. La cobertura de diversos medios deportivos registró jugadas destacadas durante el encuentro, entre las que sobresalieron una anotación de taquito por parte de Hugo Cuypers y una chilena ejecutada por Lucas Ocampos con los Rayados ante la presencia de Gilberto Mora, según detallaron portales como TV Azteca, Récord y MARCA.

Los reportes actuales no especifican las consecuencias inmediatas de este resultado en la tabla general de la competencia, por lo que las siguientes jornadas definirán el rumbo de ambos equipos en el torneo.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido Monterrey vs Xolos?

El encuentro terminó empatado 3-3 en el Gigante de Acero.

¿Qué jugadas destacadas se reportaron en el encuentro?

La cobertura destacó un gol de taquito de Hugo Cuypers y una chilena de Lucas Ocampos con Rayados.

¿A qué jornada de la Liga MX 2026 correspondió este partido?

El partido formó parte de la jornada 15 del torneo.

Velocidad

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