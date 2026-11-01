Monterrey vs Xolos EN VIVO. Partido de la jornada 15 Liga MX 2026

El Gigante de Acero albergó un enfrentamiento con un total de seis goles que culminó en un marcador de 3-3 entre Monterrey y Tijuana en la jornada 15 del torneo. La cobertura de diversos medios deportivos registró jugadas destacadas durante el encuentro, entre las que sobresalieron una anotación de taquito por parte de Hugo Cuypers y una chilena ejecutada por Lucas Ocampos con los Rayados ante la presencia de Gilberto Mora, según detallaron portales como TV Azteca, Récord y MARCA.

Los reportes actuales no especifican las consecuencias inmediatas de este resultado en la tabla general de la competencia, por lo que las siguientes jornadas definirán el rumbo de ambos equipos en el torneo.