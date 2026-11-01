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The Sun: "Estaban viendo el partido PSG-Barcelona, bebieron mucho"

Jack Grealish queda fuera del Everton por indisciplina tras una noche viendo el PSG-Barcelona.

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  • Clave informativa: The Sun: "Estaban viendo el partido PSG-Barcelona, bebieron mucho"
  • Punto central: Jack Grealish queda fuera del Everton por indisciplina tras una noche viendo el PSG-Barcelona.
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El resumen

La decisión del Everton de apartar a Jack Grealish del partido de copa frente al Newcastle sorprende tras destacar un gesto matutino del jugador, generando un fuerte contraste disciplinario. El club tomó la medida tras una infracción de la disciplina interna que contó con el respaldo explícito de David Moyes.

Medios como COPE, SPORT, Yahoo, La Hora de King Kong y Mundo Deportivo recogen los hechos, señalando publicaciones de The Sun que apuntan a un consumo excesivo de alcohol mientras presenciaban el encuentro entre el PSG y el Barcelona. La cobertura actual no detalla cuáles serán las medidas futuras del club respecto a la continuidad del futbolista ni las posibles sanciones definitivas.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Por qué fue apartado Jack Grealish?

El Everton lo dejó fuera de la lista para el partido contra el Newcastle por infringir la disciplina del club.

¿Quién respaldó la decisión del Everton?

David Moyes respaldó plenamente la decisión tomada por el club.

¿Qué motivo se señala en la prensa sobre el incidente?

Según The Sun, citado por la cobertura, el jugador bebió mucho mientras veía el partido entre el PSG y el Barcelona.

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