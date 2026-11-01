The Sun: "Estaban viendo el partido PSG-Barcelona, bebieron mucho"

La decisión del Everton de apartar a Jack Grealish del partido de copa frente al Newcastle sorprende tras destacar un gesto matutino del jugador, generando un fuerte contraste disciplinario. El club tomó la medida tras una infracción de la disciplina interna que contó con el respaldo explícito de David Moyes.

Medios como COPE, SPORT, Yahoo, La Hora de King Kong y Mundo Deportivo recogen los hechos, señalando publicaciones de The Sun que apuntan a un consumo excesivo de alcohol mientras presenciaban el encuentro entre el PSG y el Barcelona. La cobertura actual no detalla cuáles serán las medidas futuras del club respecto a la continuidad del futbolista ni las posibles sanciones definitivas.