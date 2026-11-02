¿Quién alcanza a Rondón? Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 15

Tras disputarse la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, la tabla de goleo individual muestra a Salomón Rondón en la cima de la clasificación. Actualmente, la situación se complica para Henry Martín en su búsqueda por alcanzar el campeonato de goleo individual, quedando pendiente definir qué necesita para superar a Rondón en el cierre del torneo.