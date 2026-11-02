¿Quién alcanza a Rondón? Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 15
Salomón Rondón lidera la tabla de goleo tras la Jornada 15 del Apertura 2026, mientras Henry Martín mantiene la pelea.
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Cobertura (5)
- Así quedó la tabla de goleo individual tras la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX TV Azteca · hace 6 h
- Rondón domina el goleo; Henry Martín mantiene la pelea Hidalgo Sport · hace 6 h
- Salomón Rondón rompe récord histórico y se acerca a su segundo título de goleo en la Liga MX El Sol de México · hace 6 h
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- ¿Quién alcanza a Rondón? Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 15 Mediotiempo · hace 6 h
El resumen
Tras disputarse la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, la tabla de goleo individual muestra a Salomón Rondón en la cima de la clasificación. Actualmente, la situación se complica para Henry Martín en su búsqueda por alcanzar el campeonato de goleo individual, quedando pendiente definir qué necesita para superar a Rondón en el cierre del torneo.
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Respuestas rápidas
¿Quién lidera la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 15?
Salomón Rondón encabeza la tabla de goleo individual del torneo Apertura 2026.
¿Quién compite de cerca por el título de goleo?
Henry Martín mantiene la pelea en la clasificación de anotadores.
¿Qué se destaca sobre la actuación de Salomón Rondón?
La cobertura señala que rompió un récord histórico y se acerca a su segundo título de goleo en la Liga MX.
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