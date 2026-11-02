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¿Quién alcanza a Rondón? Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 15

Salomón Rondón lidera la tabla de goleo tras la Jornada 15 del Apertura 2026, mientras Henry Martín mantiene la pelea.

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El resumen

Tras disputarse la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, la tabla de goleo individual muestra a Salomón Rondón en la cima de la clasificación. Actualmente, la situación se complica para Henry Martín en su búsqueda por alcanzar el campeonato de goleo individual, quedando pendiente definir qué necesita para superar a Rondón en el cierre del torneo.

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Respuestas rápidas

¿Quién lidera la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 15?

Salomón Rondón encabeza la tabla de goleo individual del torneo Apertura 2026.

¿Quién compite de cerca por el título de goleo?

Henry Martín mantiene la pelea en la clasificación de anotadores.

¿Qué se destaca sobre la actuación de Salomón Rondón?

La cobertura señala que rompió un récord histórico y se acerca a su segundo título de goleo en la Liga MX.

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Liga MX Salomón Rondón Henry Martín Apertura 2026 Fútbol

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