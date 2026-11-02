Boca le ganó a River un Superclásico lleno de polémicas y acaricia la tabla anual

Boca Juniors logró una victoria frente a River Plate en un Superclásico de la Liga Argentina que estuvo rodeado de controversias y polémicas, según la cobertura de ESPN Deportes, Página|12 y TyC Sports. El encuentro llegó precedido de sospechas y un impresionante recibimiento por parte de los hinchas de Boca, aunque la cobertura señala que en el partido no abundó el buen juego y se caracterizó por la presencia de paraguas.

El triunfo permite a Boca acariciar la tabla anual y alcanzar una histórica racha que no lograba desde hace 35 años, de acuerdo con los registros de Infobae y La Nación. Previamente, los análisis previos de Economis y las consultas sobre quién tenía mejor equipo puesto por puesto configuraron la antesala de este enfrentamiento clave para la definición de un título.

Los fanáticos y los planteles de ambos clubes quedan a la espera de la evolución de las posiciones en la tabla anual y el desenlace de la Liga Argentina, mientras la cobertura no especifica aún nuevas fechas ni sanciones derivadas de las polémicas del partido.