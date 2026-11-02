Boca le ganó a River un Superclásico lleno de polémicas y acaricia la tabla anual
Boca Juniors venció a River Plate en un Superclásico marcado por la polémica y se acerca a la tabla anual.
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El resumen
Boca Juniors logró una victoria frente a River Plate en un Superclásico de la Liga Argentina que estuvo rodeado de controversias y polémicas, según la cobertura de ESPN Deportes, Página|12 y TyC Sports. El encuentro llegó precedido de sospechas y un impresionante recibimiento por parte de los hinchas de Boca, aunque la cobertura señala que en el partido no abundó el buen juego y se caracterizó por la presencia de paraguas.
El triunfo permite a Boca acariciar la tabla anual y alcanzar una histórica racha que no lograba desde hace 35 años, de acuerdo con los registros de Infobae y La Nación. Previamente, los análisis previos de Economis y las consultas sobre quién tenía mejor equipo puesto por puesto configuraron la antesala de este enfrentamiento clave para la definición de un título.
Los fanáticos y los planteles de ambos clubes quedan a la espera de la evolución de las posiciones en la tabla anual y el desenlace de la Liga Argentina, mientras la cobertura no especifica aún nuevas fechas ni sanciones derivadas de las polémicas del partido.
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Cobertura (8)
- Pronóstico Boca Juniors vs River Plate de la Liga Argentina Economis · hace 18 h
- Todo lo que pueden ganar y perder Boca y River, en un partido que casi define un título y empieza envuelto en sospechas La Nación · hace 18 h
- Paternidad revitalizada y paraguas para combatir el llanto atroz TyC Sports · hace 18 h
- El impresionante recibimiento de los hinchas de Boca en la previa del Superclásico El Chorrillero · hace 18 h
- La histórica racha que alcanzó Boca Juniors tras 35 años luego de ganarle a River Plate el Superclásico Infobae · hace 18 h
- La gente ya eligió: quién tiene mejor equipo entre Boca y River, puesto por puesto TyC Sports · hace 18 h
- Superclásico: en la tarde de los paraguas, no llovió fútbol Página|12 · hace 18 h
- Boca le ganó a River un Superclásico lleno de polémicas y acaricia la tabla anual ESPN Deportes · hace 18 h
Respuestas rápidas
¿Quién ganó el Superclásico?
Boca Juniors le ganó a River Plate.
¿Qué implicaciones tiene el resultado para Boca?
El equipo acaricia la tabla anual y alcanzó una racha histórica de 35 años.
¿Qué caracterizó el desarrollo del encuentro?
La cobertura señala que fue un partido lleno de polémicas y con escaso juego fútbol.
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