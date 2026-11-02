Diputados: las elecciones en Estados Unidos postergan el avance del presupuesto 2027

El debate por el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados se encuentra postergado y dilatado debido a la falta de acuerdos con los aliados y a las elecciones en Estados Unidos, según indican diversos medios como La Nación y Clarín. El oficialismo no consigue los votos necesarios para avanzar con el proyecto ni con la reforma política, lo que se suma a la fractura con el PRO que congela la discusión y acelera la salida de Bullrich del bloque oficialista, conforme detalla Política y Medios.

La Libertad Avanza negocia con la oposición, gobernadores y aliados para destrabar la situación a un mes del cierre de las sesiones ordinarias, buscando conseguir los apoyos necesarios antes de que finalice noviembre. Ante la falta de consenso, el dictamen se posterga hasta mediados de noviembre y la cobertura señala que el espacio oficialista se encamina hacia la convocatoria de sesiones extraordinarias.

La continuidad de las negociaciones políticas determinará si el Gobierno logra los votos requeridos para aprobar la iniciativa presupuestaria y la reforma política antes de que concluya el período legislativo actual.