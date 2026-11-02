La brigada de la OTAN en Letonia realiza su mayor ejercicio de despliegue en una zona fronteriza con Rusia

La brigada de la OTAN en Letonia lleva a cabo su mayor ejercicio de despliegue en una zona fronteriza con Rusia, marcando un hito en las operaciones terrestres de la alianza en la región. Las maniobras denominadas 'Resolute Reforger' cuentan con la participación de militares canadienses en la base militar de Adazi.

En el marco del ejercicio DiBaX 2026, la cobertura señala que se están probando capacidades tecnológicas avanzadas que incluyen 5G, sistemas contra drones e inteligencia artificial operando en una sola red. Paralelamente, Letonia anuncia la creación de AlliedTechLabs, un nuevo centro internacional enfocado en la prueba de tecnologías de defensa.

Las operaciones en terreno y las evaluaciones tecnológicas involucran directamente a las fuerzas desplegadas y a los aliados internacionales presentes en el territorio letón frente a la frontera rusa.