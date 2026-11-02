La brigada de la OTAN en Letonia realiza su mayor ejercicio de despliegue en una zona fronteriza con Rusia
La brigada de la OTAN en Letonia ejecuta su mayor despliegue en la frontera con Rusia integrando nuevas tecnologías.
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El resumen
La brigada de la OTAN en Letonia lleva a cabo su mayor ejercicio de despliegue en una zona fronteriza con Rusia, marcando un hito en las operaciones terrestres de la alianza en la región. Las maniobras denominadas 'Resolute Reforger' cuentan con la participación de militares canadienses en la base militar de Adazi.
En el marco del ejercicio DiBaX 2026, la cobertura señala que se están probando capacidades tecnológicas avanzadas que incluyen 5G, sistemas contra drones e inteligencia artificial operando en una sola red. Paralelamente, Letonia anuncia la creación de AlliedTechLabs, un nuevo centro internacional enfocado en la prueba de tecnologías de defensa.
Las operaciones en terreno y las evaluaciones tecnológicas involucran directamente a las fuerzas desplegadas y a los aliados internacionales presentes en el territorio letón frente a la frontera rusa.
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Cobertura (5)
- DiBaX 2026 de la OTAN en Letonia: 5G, Contra-Drones e Inteligencia Artificial Probados en una Sola Red Envanter Medya · hace 4 h
- La OTAN pone a prueba nuevas capacidades militares en un ejercicio tecnológico en la base militar de Adazi ABC · hace 4 h
- Letonia anuncia la creación de AlliedTechLabs, un centro internacional para probar tecnologías de defensa Infodefensa · hace 4 h
- Militares canadienses participan en Letonia en las maniobras 'Resolute Reforger' de la OTAN Yahoo · hace 4 h
- La brigada de la OTAN en Letonia realiza su mayor ejercicio de despliegue en una zona fronteriza con Rusia Infobae · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Dónde se realizan los ejercicios de la OTAN?
Las maniobras tienen lugar en Letonia, específicamente en la base militar de Adazi y en una zona fronteriza con Rusia.
¿Qué tecnologías se están probando?
Se están probando redes 5G, sistemas contra drones e inteligencia artificial integrados en una sola red.
¿Qué nueva institución se ha anunciado?
Letonia anunció la creación de AlliedTechLabs, un centro internacional destinado a probar tecnologías de defensa.
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