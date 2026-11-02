Encanto Restaurants pierde franquicias de KFC y Taco Bell
Encanto Restaurants pierde las franquicias y se reporta el cierre de KFC y Taco Bell en Puerto Rico.
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El resumen
Los establecimientos de comida rápida KFC y Taco Bell han cerrado sus puertas en Puerto Rico, según informan medios locales como El Vocero de Puerto Rico, El Nuevo Día, NotiUno.com, Primera Hora y Telemundo Puerto Rico. La situación comprende el cese de operaciones de los restaurantes en la isla, generando un impacto inmediato en el sector comercial.
Posteriormente, la cobertura detalla que Encanto Restaurants ha perdido las franquicias de ambas marcas, lo cual se alinea con el cierre total de los restaurantes según documentan las imágenes y reportes publicados por la prensa. Los medios han ofrecido un recorrido visual por las instalaciones afectadas tras la medida.
Actualmente, el panorama muestra el cese definitivo de las operaciones de KFC y Taco Bell en territorio puertorriqueño bajo la administración de Encanto Restaurants. Las publicaciones actuales se limitan a confirmar el cierre de los restaurantes y la pérdida de las franquicias sin detallar motivos adicionales o futuros planes comerciales.
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Cobertura (6)
- KFC anuncia el cierre de sus restaurantes en Puerto Rico El Vocero de Puerto Rico · hace 4 h
- En imágenes: recorrido por KFC y Taco Bell tras su cierre en Puerto Rico El Nuevo Día · hace 4 h
- Cierran los "fast food" KFC y Taco Bell en la Isla NotiUno.com · hace 4 h
- KFC cierra todos sus restaurantes en Puerto Rico Primera Hora · hace 4 h
- KFC anuncia cierre de sus restaurantes en Puerto Rico Telemundo Puerto Rico · hace 4 h
- Encanto Restaurants pierde franquicias de KFC y Taco Bell El Nuevo Día · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué marcas de comida rápida cerraron en Puerto Rico?
KFC y Taco Bell.
¿Qué empresa perdió las franquicias?
Encanto Restaurants.
¿Qué medios cubren el cierre?
El Vocero de Puerto Rico, El Nuevo Día, NotiUno.com, Primera Hora y Telemundo Puerto Rico.
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