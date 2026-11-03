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Estados Unidos mediará en nuevas conversaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dhabi para intentar poner fin a la guerra

Estados Unidos mediará en una nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre.

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  • Clave informativa: Estados Unidos mediará en nuevas conversaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dhabi para intentar poner fin a la guerra
  • Punto central: Estados Unidos mediará en una nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre.
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El resumen

Las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunirán los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, bajo la mediación de Estados Unidos, para negociar el fin del conflicto bélico. El anuncio de este encuentro trilateral se produce mientras la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN convocan una reunión en Bruselas para abordar temas de paz y la reconstrucción de Ucrania, en la que Rusia no estará presente. En cuanto a las condiciones de los líderes, Zelenski ha avanzado que las garantías de seguridad para Ucrania formarán parte de los temas a debatir en la cita de Abu Dabi.

Asimismo, el mandatario ucraniano ha descartado hablar por teléfono o reunirse con Putin en Moscú o Kiev, aunque la cobertura señala su disposición a encontrarse con el presidente ruso en Turquía, país que también ha propuesto acoger otra ronda de negociaciones. Por parte de Rusia, el Kremlin confirmó la cita trilateral y detalló que un asesor de Putin encabezará la delegación rusa. La cobertura informativa no especifica aún la composición completa de las delegaciones ni los puntos exactos que se abordarán más allá de las garantías de seguridad y la búsqueda del fin del conflicto.

Los detalles sobre el formato preciso de la mediación estadounidense y los acuerdos concretos que se intentarán alcanzar en Abu Dabi todavía no han sido precisados por las fuentes oficiales que informan sobre el evento.

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Cobertura (30)

Respuestas rápidas

¿Cuándo y dónde se celebrarán las conversaciones entre Rusia y Ucrania?

El encuentro está programado para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, con la mediación de Estados Unidos.

¿Qué postura ha adoptado Volodímir Zelenski respecto a las reuniones con Vladímir Putin?

Zelenski ha rechazado hablar por teléfono o reunirse con Putin en Moscú o Kiev, pero la cobertura indica que está dispuesto a reunirse con él en Turquía.

¿Qué temas se debatirán en la cita de Abu Dabi según la información disponible?

Zelenski adelantó que las garantías de seguridad para Ucrania serán uno de los temas centrales a debatir en el encuentro.

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