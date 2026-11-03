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Noticias de Cruz Azul HOY, 3 de noviembre: Tabla de Menores, Kevin Mier, Andrés Montaño y Luka Romero

Cruz Azul figura entre los equipos pendientes de cumplir con la Regla de Menores en la recta final del Apertura 2026.

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  • Clave informativa: Noticias de Cruz Azul HOY, 3 de noviembre: Tabla de Menores, Kevin Mier, Andrés Montaño y Luka Romero
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El resumen

Los clubes del fútbol mexicano enfrentan la presión de sumar los minutos reglamentarios para jóvenes futbolistas a pocos días de celebrarse la jornada 16 del torneo Apertura 2026, una situación que involucra directamente a Cruz Azul y a Monterrey. La discusión sobre el cumplimiento normativo abarca a nueve equipos de la Liga BBVA MX que aún no han completado el requisito, mientras que casos específicos como el de Tigres reflejan adeudos importantes de tiempo en la tabla correspondiente, según detallan medios como El Futbolero México, TV Azteca y Mediotiempo.

La cobertura periodística no especifica el total exacto de minutos que adeuda la institución cementera ni las sanciones específicas aplicables, dejando abierta la interrogante sobre cómo resolverán los clubes pendientes la alineación de menores en los partidos restantes.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué equipos están involucrados en el cumplimiento de la Regla de Menores?

Nueve equipos de la Liga BBVA MX no han cumplido con la regla, entre ellos Cruz Azul, Monterrey y Tigres.

¿En qué torneo de la Liga MX aplica esta situación?

La situación corresponde al torneo Apertura 2026, a pocos días de disputarse la jornada 16.

¿Qué otros nombres destacan en la actualidad de Cruz Azul?

La información del día incluye menciones sobre Kevin Mier, Andrés Montaño y Luka Romero.

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Cruz Azul Liga MX Apertura 2026 Regla de Menores Fútbol Mexicano

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