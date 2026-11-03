Noticias de Cruz Azul HOY, 3 de noviembre: Tabla de Menores, Kevin Mier, Andrés Montaño y Luka Romero

Los clubes del fútbol mexicano enfrentan la presión de sumar los minutos reglamentarios para jóvenes futbolistas a pocos días de celebrarse la jornada 16 del torneo Apertura 2026, una situación que involucra directamente a Cruz Azul y a Monterrey. La discusión sobre el cumplimiento normativo abarca a nueve equipos de la Liga BBVA MX que aún no han completado el requisito, mientras que casos específicos como el de Tigres reflejan adeudos importantes de tiempo en la tabla correspondiente, según detallan medios como El Futbolero México, TV Azteca y Mediotiempo.

La cobertura periodística no especifica el total exacto de minutos que adeuda la institución cementera ni las sanciones específicas aplicables, dejando abierta la interrogante sobre cómo resolverán los clubes pendientes la alineación de menores en los partidos restantes.