Shakira habría viajado a Barranquilla ante una hospitalización de su padre William Mebarak: esto es todo lo que se sabe hasta el momento

El 3 de noviembre de 2026, la artista Shakira realizó un viaje de urgencia a Barranquilla, Colombia. La cobertura mediática señala que el motivo del desplazamiento está relacionado con el estado de salud de su padre, William Mebarak, quien tiene 95 años de edad. Diversos medios internacionales y locales informaron sobre una presunta nueva hospitalización o crisis de salud que afecta a Mebarak.

Medios como Univision señalaron que la cantante fue captada llegando a la residencia de sus familiares, mientras que reportes adicionales mencionan una supuesta cancelación de un concierto y un estado grave de salud. A sus 95 años, William Mebarak ha enfrentado previamente diversos reportes sobre su condición médica, lo cual mantiene la atención constante de la prensa y de los seguidores de la intérprete. La presencia de la cantante en territorio colombiano responde directamente a esta situación familiar.

La información disponible proviene de múltiples plataformas informativas, entre las que figuran Lecturas, HOLA, El Colombiano, Excélsior, MILENIO, El Universo, El Economista, Yahoo en Español Vida y Estilo, La Prensa de Coahuila, Notisistema, LAS TOP NEWS, La FM y El Tiempo, las cuales han dado seguimiento al caso. La cobertura periodística no especifica nuevos partes médicos oficiales sobre la evolución de William Mebarak, por lo que las próximas actualizaciones dependerán de los comunicados que emitan la familia o el entorno cercano a la artista.