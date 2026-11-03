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Shakira habría viajado a Barranquilla ante una hospitalización de su padre William Mebarak: esto es todo lo que se sabe hasta el momento

Shakira viaja de urgencia a Barranquilla ante una nueva recaída en la salud de su padre, William Mebarak.

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Respuestas rápidas

¿Quién es William Mebarak?

Es el padre de la cantante Shakira y actualmente tiene 95 años.

¿Por qué viajó Shakira a Barranquilla?

La artista viajó de urgencia a Colombia debido a una supuesta recaída o hospitalización de su padre.

¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

Los reportes de prensa indican que se encuentra delicado o grave, aunque la cobertura no detalla un parte médico oficial reciente.

El resumen

El 3 de noviembre de 2026, la artista Shakira realizó un viaje de urgencia a Barranquilla, Colombia. La cobertura mediática señala que el motivo del desplazamiento está relacionado con el estado de salud de su padre, William Mebarak, quien tiene 95 años de edad. Diversos medios internacionales y locales informaron sobre una presunta nueva hospitalización o crisis de salud que afecta a Mebarak.

Medios como Univision señalaron que la cantante fue captada llegando a la residencia de sus familiares, mientras que reportes adicionales mencionan una supuesta cancelación de un concierto y un estado grave de salud. A sus 95 años, William Mebarak ha enfrentado previamente diversos reportes sobre su condición médica, lo cual mantiene la atención constante de la prensa y de los seguidores de la intérprete. La presencia de la cantante en territorio colombiano responde directamente a esta situación familiar.

La información disponible proviene de múltiples plataformas informativas, entre las que figuran Lecturas, HOLA, El Colombiano, Excélsior, MILENIO, El Universo, El Economista, Yahoo en Español Vida y Estilo, La Prensa de Coahuila, Notisistema, LAS TOP NEWS, La FM y El Tiempo, las cuales han dado seguimiento al caso. La cobertura periodística no especifica nuevos partes médicos oficiales sobre la evolución de William Mebarak, por lo que las próximas actualizaciones dependerán de los comunicados que emitan la familia o el entorno cercano a la artista.

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