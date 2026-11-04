AN aprueba en primera discusión Proyecto de Reforma de Ley contra el Odio

Más de 10 mil dólares es la multa máxima contemplada en la propuesta de reforma de la Ley contra el Odio, cuyo proyecto fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional de Venezuela, según reflejan diversas coberturas informativas de medios como El Nacional, Yahoo y Correo del Caroní. Durante el debate parlamentario, Pedro Infante llamó a erradicar el odio y la violencia de la política venezolana, mientras que la diputada cuestionó al ministerio dirigido por Diosdado Cabello por supervisar el aparato represivo del Estado.

En contraposición, el Grupo Parlamentario Libertad y Vamos Vamos Venezuela negaron su voto al proyecto y Medina Roa sostuvo que la normativa debe ser derogada en lugar de reformada. La cobertura no especifica las fechas exactas para los siguientes debates parlamentarios ni los detalles adicionales sobre la implementación definitiva de las sanciones económicas previstas en el texto legal.