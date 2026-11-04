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AN aprueba en primera discusión Proyecto de Reforma de Ley contra el Odio

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley contra el Odio.

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  • Clave informativa: AN aprueba en primera discusión Proyecto de Reforma de Ley contra el Odio
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El resumen

Más de 10 mil dólares es la multa máxima contemplada en la propuesta de reforma de la Ley contra el Odio, cuyo proyecto fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional de Venezuela, según reflejan diversas coberturas informativas de medios como El Nacional, Yahoo y Correo del Caroní. Durante el debate parlamentario, Pedro Infante llamó a erradicar el odio y la violencia de la política venezolana, mientras que la diputada cuestionó al ministerio dirigido por Diosdado Cabello por supervisar el aparato represivo del Estado.

En contraposición, el Grupo Parlamentario Libertad y Vamos Vamos Venezuela negaron su voto al proyecto y Medina Roa sostuvo que la normativa debe ser derogada en lugar de reformada. La cobertura no especifica las fechas exactas para los siguientes debates parlamentarios ni los detalles adicionales sobre la implementación definitiva de las sanciones económicas previstas en el texto legal.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué aprobó la Asamblea Nacional de Venezuela?

Aprobó en primera discusión el Proyecto de Reforma de Ley contra el Odio.

¿Qué sectores rechazaron el proyecto de reforma?

El Grupo Parlamentario Libertad y Vamos Vamos Venezuela negaron su voto, y Medina Roa indicó que la ley debería ser derogada en lugar de reformada.

¿Cuál es el monto máximo de multa previsto?

La reforma contempla una multa máxima que supera los 10 mil dólares.

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Asamblea Nacional Ley contra el Odio Venezuela Pedro Infante Diosdado Cabello

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