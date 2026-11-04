Confirmado: Cruz Azul y Tigres UANL de la fecha 16 cambia de horario
El encuentro de la jornada 16 entre Cruz Azul y Tigres UANL en el Apertura 2026 cambia oficialmente de horario.
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El resumen
La Liga MX ha anunciado de manera oficial una modificación en la programación del partido correspondiente a la fecha 16 entre Tigres UANL y Cruz Azul. La cobertura no especifica los motivos exactos que originaron esta modificación en la programación ni detalla si existieron solicitudes previas de los clubes involucrados.
Las publicaciones se limitan a confirmar el nuevo horario y el impacto que este tendrá en la jornada, permitiendo al América conocer su resultado en función del desarrollo de este compromiso.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (50% respaldado) Actualizado hace 50 min.
Cobertura (5)
- Cruz Azul, sin ganar en el Volcán desde 2022, jugará a las 19:00 y el América sabrá su resultado El Futbolero México · hace 5 h
- Liga MX anuncia modificación en el horario del encuentro entre Tigres y Cruz Azul Récord · hace 5 h
- TV Azteca transmtirá Tigres UANL vs Cruz Azul, partido de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX TV Azteca · hace 5 h
- ¿Se mueve el horario? Cruz Azul ya tomó una decisión sobre el juego ante Tigres y esto se sabe Mediotiempo · hace 5 h
- Confirmado: Cruz Azul y Tigres UANL de la fecha 16 cambia de horario Vamos Azul · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipos juegan el partido modificado?
Cruz Azul y Tigres UANL.
¿ A qué hora se jugará el encuentro?
El partido está programado para jugarse a las 19:00 horas.
¿Qué jornada del torneo Apertura 2026 corresponde este juego?
Pertenece a la jornada 16.
Velocidad
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