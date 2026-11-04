Confirmado: Cruz Azul y Tigres UANL de la fecha 16 cambia de horario

La Liga MX ha anunciado de manera oficial una modificación en la programación del partido correspondiente a la fecha 16 entre Tigres UANL y Cruz Azul. La cobertura no especifica los motivos exactos que originaron esta modificación en la programación ni detalla si existieron solicitudes previas de los clubes involucrados.

Las publicaciones se limitan a confirmar el nuevo horario y el impacto que este tendrá en la jornada, permitiendo al América conocer su resultado en función del desarrollo de este compromiso.