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Confirmado: Cruz Azul y Tigres UANL de la fecha 16 cambia de horario

El encuentro de la jornada 16 entre Cruz Azul y Tigres UANL en el Apertura 2026 cambia oficialmente de horario.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Confirmado: Cruz Azul y Tigres UANL de la fecha 16 cambia de horario
  • Punto central: El encuentro de la jornada 16 entre Cruz Azul y Tigres UANL en el Apertura 2026 cambia oficialmente de horario.
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El resumen

La Liga MX ha anunciado de manera oficial una modificación en la programación del partido correspondiente a la fecha 16 entre Tigres UANL y Cruz Azul. La cobertura no especifica los motivos exactos que originaron esta modificación en la programación ni detalla si existieron solicitudes previas de los clubes involucrados.

Las publicaciones se limitan a confirmar el nuevo horario y el impacto que este tendrá en la jornada, permitiendo al América conocer su resultado en función del desarrollo de este compromiso.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (50% respaldado) Actualizado hace 50 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué equipos juegan el partido modificado?

Cruz Azul y Tigres UANL.

¿ A qué hora se jugará el encuentro?

El partido está programado para jugarse a las 19:00 horas.

¿Qué jornada del torneo Apertura 2026 corresponde este juego?

Pertenece a la jornada 16.

Velocidad

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Temas

Cruz Azul Tigres UANL Liga MX Apertura 2026

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