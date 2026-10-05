La Selección Mexicana de Rafa Márquez no tiene punch; apenas dos goles en tres partidos

Tres partidos sin ganar y una producción ofensiva de apenas dos goles han definido el arranque de Rafa Márquez como director técnico. Según Sports Illustrated, este rendimiento representa el peor inicio de un entrenador en la Selección Mexicana en los últimos 47 años. La situación ha provocado un intenso debate sobre la gestión táctica del equipo. Mario Carrillo advirtió sobre problemas tanto en el ataque como en la defensa, mientras que el periodista David Faitelson señaló que los errores hundieron al conjunto nacional.

En este contexto, Claudio Suárez comparó la presión sobre el puesto de seleccionador, afirmando que es más cuestionada que la presidencia. Frente a las críticas, Rafa Márquez ha mantenido una postura de serenidad. El técnico declaró a TUDN y El Economista que no ha escuchado los cuestionamientos y que se mantiene enfocado en el proyecto, asegurando además estar muy tranquilo. La cobertura también destaca casos individuales dentro del plantel.

ESPN Deportes menciona a Mateo Chávez como un jugador ejemplo para Márquez, pasando de una situación emocional difícil a ser un referente en el esquema del entrenador. El equipo se prepara ahora para enfrentar a Chile en un escenario donde, según La Region Tamaulipas, el desempeño del Tri genera dudas. La atención se centra en si el equipo puede corregir su falta de punch ofensivo antes del próximo encuentro.