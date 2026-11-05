Corea del Sur apoyará a mantener abierto Ormuz con misión militar

Corea del Sur ha anunciado la ampliación de su misión militar para apoyar que el estrecho de Ormuz permanezca abierto. Según DW.com, esta medida busca garantizar la seguridad en la zona, integrando el despliegue de una unidad naval y el envío de aeronaves y especialistas, tal como indica Diario Presente.

Reportes posteriores de Agenzia Nova y Europa Press precisan que esta acción se enmarca en una expansión de la misión antipiratería del país. El objetivo central, detallado por Informat.ro, es proteger el comercio internacional y asegurar el suministro de energía, movilizando más fuerzas navales hacia el área.

Existe una precisión importante en la cobertura de Cadena SER, que señala que, aunque Corea del Sur planea acercar su unidad naval a Ormuz, no entrará directamente en el estrecho mientras persista el estado de guerra. Actualmente, el despliegue se centra en ampliar el área de operación de las fuerzas navales y la presencia de especialistas para fortalecer la seguridad en las proximidades de este punto estratégico.