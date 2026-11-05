Perkins Rocha: “Estoy absolutamente convencido de que las elecciones van a ser en 2027”

La afirmación de que las elecciones presidenciales se realizarán en 2027 fue expresada por Perkins Rocha, según recoge la cobertura periodística, coincidiendo con un contexto de alta actividad diplomática y pronunciamientos de diversos actores políticos en el marco de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. Posteriormente, la cobertura de medios como The New York Times añadió que el estadounidense Marco Rubio señaló que los comicios en Venezuela deberían realizarse idealmente en 2027, mientras que figuras como Feijóo mantuvieron encuentros con María Corina Machado para debatir sobre la fijación de una fecha electoral y la transición democrática.

Por su parte, la oposición venezolana, a través de comunicados difundidos por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, exigió la celebración de elecciones presidenciales para el 24 de julio y lamentó que en la Cumbre Iberoamericana no se adoptara una defensa inequívoca de la democracia. Asimismo, la cobertura de medios internacionales como France 24 y Clarín indicó que María Corina Machado avala la propuesta de Estados Unidos para declarar vacante la presidencia en Venezuela, un aspecto que añade tensión a las exigencias planteadas en el comunicado de Madrid sobre la certeza de la transición.

En el estado actual de los hechos, las exigencias de la oposición contrastan con las valoraciones internacionales sobre el calendario y la vacancia presidencial, mientras la cobertura no especifica aún una respuesta oficial de las autoridades gubernamentales de Venezuela ante estos posicionamientos.