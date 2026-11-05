Perkins Rocha: “Estoy absolutamente convencido de que las elecciones van a ser en 2027”
Las declaraciones de Perkins Rocha sobre el horizonte electoral en Venezuela marcan la agenda internacional y las exigencias de la oposición.
- Clave informativa: Perkins Rocha: “Estoy absolutamente convencido de que las elecciones van a ser en 2027”
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El resumen
La afirmación de que las elecciones presidenciales se realizarán en 2027 fue expresada por Perkins Rocha, según recoge la cobertura periodística, coincidiendo con un contexto de alta actividad diplomática y pronunciamientos de diversos actores políticos en el marco de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. Posteriormente, la cobertura de medios como The New York Times añadió que el estadounidense Marco Rubio señaló que los comicios en Venezuela deberían realizarse idealmente en 2027, mientras que figuras como Feijóo mantuvieron encuentros con María Corina Machado para debatir sobre la fijación de una fecha electoral y la transición democrática.
Por su parte, la oposición venezolana, a través de comunicados difundidos por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, exigió la celebración de elecciones presidenciales para el 24 de julio y lamentó que en la Cumbre Iberoamericana no se adoptara una defensa inequívoca de la democracia. Asimismo, la cobertura de medios internacionales como France 24 y Clarín indicó que María Corina Machado avala la propuesta de Estados Unidos para declarar vacante la presidencia en Venezuela, un aspecto que añade tensión a las exigencias planteadas en el comunicado de Madrid sobre la certeza de la transición.
En el estado actual de los hechos, las exigencias de la oposición contrastan con las valoraciones internacionales sobre el calendario y la vacancia presidencial, mientras la cobertura no especifica aún una respuesta oficial de las autoridades gubernamentales de Venezuela ante estos posicionamientos.
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Cobertura (14)
- Marco Rubio dice que las elecciones en Venezuela ‘idealmente’ se realizarán en 2027 The New York Times · hace 1 d
- Feijóo defiende poner fecha a la celebración de elecciones en Venezuela durante una videoconferencia con María Corina Machado El Mundo · hace 1 d
- CumbreIb.- La oposición venezolana lamenta que en la Cumbre Iberoamericana no se defienda inequívocamente la democracia Notimérica · hace 1 d
- María Corina Machado y Edmundo González Urrutia exigen elecciones presidenciales para el 24 de julio El Diario de Guayana · hace 1 d
- [COMUNICADO] Declaración de Madrid: Fijación de la fecha electoral dota de certeza la transición Vente Venezuela · hace 1 d
- María Corina Machado avala la propuesta de EEUU para declarar vacante la presidencia en Venezuela France 24 · hace 1 d
- María Corina Machado y Edmundo González Urrutia abogaron este jueves 5 de noviembre para que la Cumbre Iberoamericana, que se celebra este año en Madrid, España, sea un espacio de inequívoca defensa y promoción de la libertad, la democracia y l Instagram · hace 1 d
- La oposición venezolana lamenta que en la Cumbre Iberoamericana no se defienda inequívocamente la democracia Infobae · hace 1 d
- Feijóo se reúne con el presidente de Chile e impulsa contactos internacionales coincidiendo con Cumbre Iberoamericana Notimérica · hace 1 d
- Feijóo irrumpe en la Cumbre Iberoamericana apoyando a María Corina y se acerca a Zelenski y Kast ABC · hace 1 d
- María Corina Machado y Edmundo González publicaron comunicado ante la XXX Cumbre Iberoamericana LaPatilla.com · hace 1 d
- María Corina Machado avala propuesta de EEUU para declarar vacante la presidencia en Venezuela Clarin.com · hace 1 d
- María Corina Machado y Edmundo González respaldan elecciones presidenciales en Venezuela para 2027 Martí Noticias · hace 1 d
- Perkins Rocha: “Estoy absolutamente convencido de que las elecciones van a ser en 2027” El Nacional · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Qué postura mantiene Perkins Rocha sobre las elecciones?
Perkins Rocha afirmó estar absolutamente convencido de que las elecciones presidenciales se van a realizar en 2027.
¿Qué reclaman María Corina Machado y Edmundo González Urrutia?
Exigen elecciones presidenciales para el 24 de julio y respaldan la propuesta de declarar vacante la presidencia.
¿Qué relación tiene la Cumbre Iberoamericana con estos acontecimientos?
La oposición lamentó que en la cumbre celebrada en Madrid no se defendiera inequívocamente la democracia, mientras líderes internacionales mantuvieron encuentros para abordar la situación venezolana.
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