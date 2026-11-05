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Wendy’s rechaza oferta de compra, a pesar de estar asediada por los altos costos de la carne y locales envejecidos

Wendy’s rechaza una oferta de 1.4 mil millones de dólares de Trian para privatizar la compañía, activando un plan de "píldora venenosa".

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · Enfriándose
  • Clave informativa: Wendy’s rechaza oferta de compra, a pesar de estar asediada por los altos costos de la carne y locales envejecidos
  • Punto central: Wendy’s rechaza una oferta de 1.4 mil millones de dólares de Trian para privatizar la compañía, activando un plan de "píldora venenosa".
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El resumen

1.4 mil millones de dólares es la cifra que Trian ofreció para adquirir The Wendy&#039;s Company, proponiendo un pago de 7.35 dólares por acción en efectivo. La empresa rechazó la propuesta y ha implementado un plan de &quot;píldora venenosa&quot; para defenderse de la operación.

Este rechazo ocurre mientras Wendy’s enfrenta presiones operativas debido a los locales envejecidos y los altos costos de la carne, según Primera Hora. La oferta involucraba a fondos gestionados por Trian Fund Management, L.P., BlueFive Capital, Flynn Group y Sixth Street Partners, LLC, quienes cancelaron la adquisición del 83,70% restante de la firma.

LancasterOnline y AP News señalan que la empresa se prepara ahora para una posible campaña hostil de adquisición. La cobertura no especifica los términos exactos del plan de defensa ni la reacción inmediata de Nelson Peltz ante el rechazo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el monto ofrecido por acción?

Nelson Peltz ofreció 7.35 dólares por acción en efectivo.

¿Quiénes estaban detrás de la oferta de compra?

La oferta fue liderada por Trian Fund Management, L.P., junto con BlueFive Capital, Flynn Group y Sixth Street Partners, LLC.

¿Qué medida tomó Wendy's para evitar la compra?

La compañía adoptó un plan conocido como "píldora venenosa" para bloquear la adquisición.

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