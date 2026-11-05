Wendy’s rechaza oferta de compra, a pesar de estar asediada por los altos costos de la carne y locales envejecidos

1.4 mil millones de dólares es la cifra que Trian ofreció para adquirir The Wendy's Company, proponiendo un pago de 7.35 dólares por acción en efectivo. La empresa rechazó la propuesta y ha implementado un plan de "píldora venenosa" para defenderse de la operación.

Este rechazo ocurre mientras Wendy’s enfrenta presiones operativas debido a los locales envejecidos y los altos costos de la carne, según Primera Hora. La oferta involucraba a fondos gestionados por Trian Fund Management, L.P., BlueFive Capital, Flynn Group y Sixth Street Partners, LLC, quienes cancelaron la adquisición del 83,70% restante de la firma.

LancasterOnline y AP News señalan que la empresa se prepara ahora para una posible campaña hostil de adquisición. La cobertura no especifica los términos exactos del plan de defensa ni la reacción inmediata de Nelson Peltz ante el rechazo.