Wendy’s rechaza oferta de compra, a pesar de estar asediada por los altos costos de la carne y locales envejecidos
Wendy’s rechaza una oferta de 1.4 mil millones de dólares de Trian para privatizar la compañía, activando un plan de "píldora venenosa".
- Clave informativa: Wendy’s rechaza oferta de compra, a pesar de estar asediada por los altos costos de la carne y locales envejecidos
- Punto central: Wendy’s rechaza una oferta de 1.4 mil millones de dólares de Trian para privatizar la compañía, activando un plan de "píldora venenosa".
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El resumen
1.4 mil millones de dólares es la cifra que Trian ofreció para adquirir The Wendy's Company, proponiendo un pago de 7.35 dólares por acción en efectivo. La empresa rechazó la propuesta y ha implementado un plan de "píldora venenosa" para defenderse de la operación.
Este rechazo ocurre mientras Wendy’s enfrenta presiones operativas debido a los locales envejecidos y los altos costos de la carne, según Primera Hora. La oferta involucraba a fondos gestionados por Trian Fund Management, L.P., BlueFive Capital, Flynn Group y Sixth Street Partners, LLC, quienes cancelaron la adquisición del 83,70% restante de la firma.
LancasterOnline y AP News señalan que la empresa se prepara ahora para una posible campaña hostil de adquisición. La cobertura no especifica los términos exactos del plan de defensa ni la reacción inmediata de Nelson Peltz ante el rechazo.
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Cobertura (8)
- Wendy’s rechaza oferta de compra de $1.4 mil millones de Trian Yahoo Finanzas · hace 7 h
- Nelson Peltz ofreció $7.35 por acción en efectivo para privatizar Wendy's en una oferta de $1.4 mil millones. es.qz.com · hace 7 h
- Wendy's rechaza oferta de compra de inversor activista y adopta plan de “píldora venenosa” LancasterOnline · hace 7 h
- Fondos no identificados gestionados por Trian Fund Management, L.P., BlueFive Capital, Flynn Group y Sixth Street Partners, LLC cancelan la adquisición del 83,70% restante de The Wendy's Company (NasdaqGS:WEN). MarketScreener España · hace 7 h
- Wendy's rechazó la oferta de $1,4 mil millones de Trian para volverse privada. Quartz · hace 7 h
- Wendy's rechaza oferta de compra y se prepara para campaña hostil de adquisición LancasterOnline · hace 7 h
- Wendy’s rechaza oferta de compra de inversor activista y adopta plan de “píldora venenosa” AP News · hace 7 h
- Wendy’s rechaza oferta de compra, a pesar de estar asediada por los altos costos de la carne y locales envejecidos Primera Hora · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el monto ofrecido por acción?
Nelson Peltz ofreció 7.35 dólares por acción en efectivo.
¿Quiénes estaban detrás de la oferta de compra?
La oferta fue liderada por Trian Fund Management, L.P., junto con BlueFive Capital, Flynn Group y Sixth Street Partners, LLC.
¿Qué medida tomó Wendy's para evitar la compra?
La compañía adoptó un plan conocido como "píldora venenosa" para bloquear la adquisición.
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