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Abinader propone que RD sea sede de un centro iberoamericano de inteligencia artificial

El 5 de noviembre de 2026, el presidente Luis Abinader propuso que la República Dominicana sea sede de un centro iberoamericano de inteligencia artificial.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Abinader propone que RD sea sede de un centro iberoamericano de inteligencia artificial
  • Punto central: El 5 de noviembre de 2026, el presidente Luis Abinader propuso que la República Dominicana sea sede de un centro iberoamericano de inteligencia artificial.
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El resumen

Posteriormente, coberturas adicionales de medios como El Nuevo Diario, Listín Diario y WIRED señalaron la creación de una alianza entre países de Iberoamérica para impulsar el desarrollo regional de la inteligencia artificial, además de registrarse la solicitud de Abinader para fortalecer los sistemas de alerta temprana ante amenazas de huracanes y la suscripción de Venezuela a la Declaración de Madrid sobre la materia. El estado actual de las informaciones no detalla contradicciones directas entre los reportes, limitándose a consignar las propuestas oficiales y la formación de la alianza regional sin especificar fechas concretas para la instalación del centro propuesto.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién propuso que la República Dominicana sea sede de un centro iberoamericano de inteligencia artificial?

La propuesta fue realizada por el presidente Luis Abinader, según la Presidencia de la República Dominicana y Listín Diario.

¿Qué otra solicitud hizo el presidente dominicano en el mismo contexto?

Abinader pidió fortalecer los sistemas de alerta temprana ante amenazas de huracanes en Iberoamérica.

¿Qué país suscribió la Declaración de Madrid sobre inteligencia artificial según los reportes?

Venezuela suscribió dicha declaración, de acuerdo con la cobertura disponible.

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