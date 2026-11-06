Abinader propone que RD sea sede de un centro iberoamericano de inteligencia artificial

Posteriormente, coberturas adicionales de medios como El Nuevo Diario, Listín Diario y WIRED señalaron la creación de una alianza entre países de Iberoamérica para impulsar el desarrollo regional de la inteligencia artificial, además de registrarse la solicitud de Abinader para fortalecer los sistemas de alerta temprana ante amenazas de huracanes y la suscripción de Venezuela a la Declaración de Madrid sobre la materia. El estado actual de las informaciones no detalla contradicciones directas entre los reportes, limitándose a consignar las propuestas oficiales y la formación de la alianza regional sin especificar fechas concretas para la instalación del centro propuesto.