Bolsas mundiales se tambalean tras la pérdida de US$ 2,5 billones en los mercados de EE.UU. por temores vinculados a la IA

Los inversores y los mercados de valores en Estados Unidos y Asia enfrentan pérdidas generalizadas, destacando el acercamiento del índice Nikkei 225 de Japón hacia un mercado bajista y el desplome de las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial tras las elecciones estadounidenses. El detonante principal de esta contracción financiera son las crecientes preocupaciones en torno a la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial, lo que provocó una caída drástica en Wall Street que arrastró de inmediato a las plazas asiáticas, según consignan medios como CNN en Español, AP News y France 24.

La cobertura actual no detalla cuáles serán las medidas específicas de recuperación ni establece el alcance total que tendrán estas pérdidas en la economía global a largo plazo.