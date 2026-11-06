Alias Tom, uno de los principales cabecillas históricos del Valle de Aburrá, saldrá de prisión en los próximos días tras recibir libertad condicional

Alias Tom, identificado como uno de los máximos líderes de "la Oficina", cabecilla histórico del Valle de Aburrá y vinculado con Los Chatas, recuperará su libertad en los próximos días al recibir libertad condicional tras cumplir más del noventa por ciento de su condena. La excarcelación de este exnegociador de "paz total", quien en su momento fue comparado con Pablo Escobar y protagonizó un evento político en Medellín, ha sido informada por diversos medios nacionales y locales como El Colombiano, Noticias Caracol, Telemedellín, Revista Semana y El Tiempo.

Los reportes actuales detallan el inminente cambio en su situación jurídica, mientras que la cobertura no especifica aún el día exacto de su salida ni las condiciones precisas bajo las cuales operará dicha libertad condicional.