Alias Tom, uno de los principales cabecillas históricos del Valle de Aburrá, saldrá de prisión en los próximos días tras recibir libertad condicional
Alias Tom saldrá de prisión tras cumplir más del noventa por ciento de su condena en el Valle de Aburrá.
- Clave informativa: Alias Tom, uno de los principales cabecillas históricos del Valle de Aburrá, saldrá de prisión en los próximos días tras recibir libertad condicional
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El resumen
Alias Tom, identificado como uno de los máximos líderes de "la Oficina", cabecilla histórico del Valle de Aburrá y vinculado con Los Chatas, recuperará su libertad en los próximos días al recibir libertad condicional tras cumplir más del noventa por ciento de su condena. La excarcelación de este exnegociador de "paz total", quien en su momento fue comparado con Pablo Escobar y protagonizó un evento político en Medellín, ha sido informada por diversos medios nacionales y locales como El Colombiano, Noticias Caracol, Telemedellín, Revista Semana y El Tiempo.
Los reportes actuales detallan el inminente cambio en su situación jurídica, mientras que la cobertura no especifica aún el día exacto de su salida ni las condiciones precisas bajo las cuales operará dicha libertad condicional.
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Cobertura (5)
- Primicia | Alias Tom, uno de los máximos líderes de “la Oficina” y exnegociador de “paz total”, quedará libre El Colombiano · hace 6 h
- Alias Tom, temido delincuente en Antioquia, quedará libre al cumplir más del 90 % de su condena Noticias Caracol · hace 6 h
- ¿Alias 'Tom' de Los Chatas quedaría en libertad? Esto es lo que se sabe Telemedellín · hace 6 h
- Alias Tom, quien fue comparado con Pablo Escobar y protagonizó el tarimazo de Petro en Medellín, quedará en libertad Revista Semana · hace 6 h
- Alias Tom, uno de los principales cabecillas históricos del Valle de Aburrá, saldrá de prisión en los próximos días tras recibir libertad condicional El Tiempo · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Alias Tom?
Es considerado uno de los principales cabecillas históricos del Valle de Aburrá, máximo líder de "la Oficina" y exnegociador de "paz total".
¿Por qué quedará en libertad?
Quedará en libertad tras recibir libertad condicional al cumplir más del noventa por ciento de su condena.
¿Qué medios informan sobre el caso?
La noticia es reportada por medios como El Colombiano, Noticias Caracol, Telemedellín, Revista Semana y El Tiempo.
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