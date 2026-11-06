Arrestan a Thomas Markle, padre de Meghan, por fotografías suyas sexualmente explícitas con menores
El arresto de Thomas Markle por parte del FBI en Florida moviliza la atención mediática internacional.
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Respuestas rápidas
¿Quién fue arrestado?
Thomas Markle, padre de Meghan Markle.
¿Quién realizó el arresto?
El arresto fue llevado a cabo por el FBI.
¿Dónde ocurrieron los hechos?
La detención tuvo lugar en el estado de Florida.
🌍 Propagación entre idiomas
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El resumen
Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue arrestado en Florida por el FBI bajo cargos de presunta posesión de material ilícito y abuso sexual infantil, según informan diversos medios internacionales. La cobertura detalla que la detención se produjo en el marco de una investigación federal relacionada con imágenes de abuso infantil, destacando reportes de medios como la BBC, The New York Times, EL PAÍS, France 24 y Univision.
Los detalles específicos sobre el proceso judicial posterior al arresto y las declaraciones de los implicados no han sido especificados por la cobertura disponible.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (9)
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