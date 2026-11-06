Arrestan a Thomas Markle, padre de Meghan, por fotografías suyas sexualmente explícitas con menores

El arresto de Thomas Markle por parte del FBI en Florida moviliza la atención mediática internacional.

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La detención tuvo lugar en el estado de Florida.

El arresto fue llevado a cabo por el FBI.

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