Buscan a oso que mató a una madre y su hija en Canadá

Dos personas fallecieron tras el ataque de un oso en el oeste de Canadá. Las víctimas son una madre y su hija, quienes fueron halladas muertas en la región de Columbia Británica.

El suceso ha generado alertas sobre los paseos por la zona. Según San Antonio Express-News y El País, el animal responsable es un oso pardo, un detalle que subraya la peligrosidad del encuentro en este entorno natural.

Las autoridades canadienses se encuentran actualmente buscando al ejemplar que cometió el ataque para evitar nuevos incidentes.