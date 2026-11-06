Buscan a oso que mató a una madre y su hija en Canadá
Autoridades canadienses rastrean a un oso pardo tras el ataque mortal de una madre y su hija en Columbia Británica.
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El resumen
Dos personas fallecieron tras el ataque de un oso en el oeste de Canadá. Las víctimas son una madre y su hija, quienes fueron halladas muertas en la región de Columbia Británica.
El suceso ha generado alertas sobre los paseos por la zona. Según San Antonio Express-News y El País, el animal responsable es un oso pardo, un detalle que subraya la peligrosidad del encuentro en este entorno natural.
Las autoridades canadienses se encuentran actualmente buscando al ejemplar que cometió el ataque para evitar nuevos incidentes.
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Cobertura (5)
- Encuentran dos muertas por el ataque de un oso en Canadá RFI · hace 6 h
- Una madre y su hija mueren por un ataque de oso pardo en el oeste de Canadá EL PAÍS · hace 6 h
- El estremecedor hallazgo sobre la muerte de una madre y su hija tras ataque de un oso; cuidado con los paseos por la zona Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 6 h
- Autoridades canadienses buscan al oso que mató a una madre y su hija en la Columbia Británica San Antonio Express-News · hace 6 h
- Buscan a oso que mató a una madre y su hija en Canadá El Vocero de Puerto Rico · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes fueron las víctimas del ataque?
Una madre y su hija.
¿En qué lugar de Canadá ocurrió el incidente?
En el oeste de Canadá, específicamente en Columbia Británica.
¿Qué tipo de oso causó las muertes?
De acuerdo con la cobertura, se trató de un oso pardo.
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