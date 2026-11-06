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Buscan a oso que mató a una madre y su hija en Canadá

Autoridades canadienses rastrean a un oso pardo tras el ataque mortal de una madre y su hija en Columbia Británica.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Buscan a oso que mató a una madre y su hija en Canadá
  • Punto central: Autoridades canadienses rastrean a un oso pardo tras el ataque mortal de una madre y su hija en Columbia Británica.
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El resumen

Dos personas fallecieron tras el ataque de un oso en el oeste de Canadá. Las víctimas son una madre y su hija, quienes fueron halladas muertas en la región de Columbia Británica.

El suceso ha generado alertas sobre los paseos por la zona. Según San Antonio Express-News y El País, el animal responsable es un oso pardo, un detalle que subraya la peligrosidad del encuentro en este entorno natural.

Las autoridades canadienses se encuentran actualmente buscando al ejemplar que cometió el ataque para evitar nuevos incidentes.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quiénes fueron las víctimas del ataque?

Una madre y su hija.

¿En qué lugar de Canadá ocurrió el incidente?

En el oeste de Canadá, específicamente en Columbia Británica.

¿Qué tipo de oso causó las muertes?

De acuerdo con la cobertura, se trató de un oso pardo.

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Canadá Columbia Británica Oso pardo

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