El New York Times quiere comprar Letterboxd por 330 millones de dólares

330 millones de dólares es la cifra que el New York Times estaría negociando para adquirir Letterboxd. Esta operación busca integrar la popular red social de cinéfilos dentro del ecosistema del grupo mediático, posicionando al periódico como el candidato favorito para concretar la compra.

Medios como El País y Clarin.com subrayan el monto de la transacción, mientras que El Periódico y El Confidencial mencionan que la entidad estadounidense sopesa o estudia la operación en una valoración de 300 millones de euros. El interés se centra en la capacidad de Letterboxd para atraer a una comunidad especializada en cine.

La atención se mantiene ahora en la culminación de estas negociaciones millonarias para determinar si la compra se formaliza finalmente.