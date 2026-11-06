El New York Times quiere comprar Letterboxd por 330 millones de dólares
El New York Times negocia la adquisición de la red social Letterboxd por una cifra cercana a los 330 millones de dólares.
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Respuestas rápidas
¿Cuánto pagaría el New York Times por Letterboxd?
Las cifras varían según la fuente, mencionándose 330 millones de dólares o 300 millones de euros.
¿En qué estado se encuentra la operación?
El New York Times está negociando, estudiando y ultimando los detalles para la compra de la aplicación.
¿Qué es Letterboxd?
Es una red social dirigida a cinéfilos.
El resumen
330 millones de dólares es la cifra que el New York Times estaría negociando para adquirir Letterboxd. Esta operación busca integrar la popular red social de cinéfilos dentro del ecosistema del grupo mediático, posicionando al periódico como el candidato favorito para concretar la compra.
Medios como El País y Clarin.com subrayan el monto de la transacción, mientras que El Periódico y El Confidencial mencionan que la entidad estadounidense sopesa o estudia la operación en una valoración de 300 millones de euros. El interés se centra en la capacidad de Letterboxd para atraer a una comunidad especializada en cine.
La atención se mantiene ahora en la culminación de estas negociaciones millonarias para determinar si la compra se formaliza finalmente.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (7)
- 'The New York Times' sopesa comprar la red social de cinéfilos Letterboxd por 300 millones de euros El Periódico · hace 5 h
- New York Times negocia la compra de la aplicacion Letterboxd por 330 millones de dólares Clarin.com · hace 5 h
- The New York Times busca comprar Letterboxd: sería el favorito MUNDIARIO · hace 5 h
- THE NEW YORK TIMES ultima la compra de RedDePeriodistas · hace 5 h
- El 'New York Times' estudia comprar la red social Letterboxd por 300 millones El Confidencial · hace 5 h
- ¿Quién comprará Letterboxd? The New York Times negocia una operación millonaria Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 5 h
- El New York Times quiere comprar Letterboxd por 330 millones de dólares EL PAÍS · hace 5 h
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