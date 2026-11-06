Más de 80 extranjeros serán expulsados de Colombia tras megaoperativo: irán del aeropuerto militar de Catam a Cúcuta antes de salir por la frontera

Un megaoperativo llevado a cabo en Bogotá derivó en la expulsión de más de 80 ciudadanos extranjeros, quienes acumulaban 1.100 anotaciones o medidas correctivas y enfrentaban señalamientos por presuntas conductas delictivas, según la cobertura de diversos medios de comunicación. La operación y sus consecuencias directas involucran al Gobierno colombiano, a Migración Colombia y a los ciudadanos expulsados, quienes fueron trasladados desde el aeropuerto militar de Catam hacia Cúcuta para concretar su salida por la frontera hacia Venezuela, donde algunos esperaban el ingreso en el puente Tienditas.

La estrategia gubernamental y las medidas adoptadas generaron reacciones públicas, incluyendo declaraciones del presidente y de figuras como De La Espriella sobre las instrucciones impartidas a Migración, además de análisis expertos sobre la efectividad de deportar a quienes delinquen. La situación en la frontera colombiana tras la llegada de los expulsados despertó preocupación en la zona, mientras que la cobertura de medios como Blu Radio, Caracol Radio, La FM, El Espectador, Noticias RCN, Revista Semana, El Tiempo y Correo del Caroní registra el desarrollo de los traslados y el alcance de las medidas correctivas.

Los detalles específicos sobre los próximos pasos operativos de las autoridades migratorias y el impacto fronterizo a largo plazo no se especifican en los reportes actuales.