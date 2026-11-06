Más de 80 extranjeros serán expulsados de Colombia tras megaoperativo: irán del aeropuerto militar de Catam a Cúcuta antes de salir por la frontera
Colombia ejecuta la expulsión de más de 80 extranjeros tras un megaoperativo en Bogotá.
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El resumen
Un megaoperativo llevado a cabo en Bogotá derivó en la expulsión de más de 80 ciudadanos extranjeros, quienes acumulaban 1.100 anotaciones o medidas correctivas y enfrentaban señalamientos por presuntas conductas delictivas, según la cobertura de diversos medios de comunicación. La operación y sus consecuencias directas involucran al Gobierno colombiano, a Migración Colombia y a los ciudadanos expulsados, quienes fueron trasladados desde el aeropuerto militar de Catam hacia Cúcuta para concretar su salida por la frontera hacia Venezuela, donde algunos esperaban el ingreso en el puente Tienditas.
La estrategia gubernamental y las medidas adoptadas generaron reacciones públicas, incluyendo declaraciones del presidente y de figuras como De La Espriella sobre las instrucciones impartidas a Migración, además de análisis expertos sobre la efectividad de deportar a quienes delinquen. La situación en la frontera colombiana tras la llegada de los expulsados despertó preocupación en la zona, mientras que la cobertura de medios como Blu Radio, Caracol Radio, La FM, El Espectador, Noticias RCN, Revista Semana, El Tiempo y Correo del Caroní registra el desarrollo de los traslados y el alcance de las medidas correctivas.
Los detalles específicos sobre los próximos pasos operativos de las autoridades migratorias y el impacto fronterizo a largo plazo no se especifican en los reportes actuales.
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Cobertura (13)
- Expulsados 80 extranjeros que acumulaban 1.100 anotaciones o medidas correctivas en Bogotá Bogota.gov.co · hace 23 h
- "A Colombia no se viene a delinquir": Presidente sobre expulsión de 80 extranjeros con antecedentes La FM · hace 23 h
- Colombia expulsa a 80 extranjeros hacia Venezuela por presuntas conductas delictivas Connecticut Post · hace 23 h
- ¿Sirve deportar a quienes delinquen? Esto dice un experto sobre la estrategia del Gobierno Noticias RCN · hace 23 h
- Colombia expulsa a 80 extranjeros hacia Venezuela por presuntas conductas delictivas Hartford Courant · hace 23 h
- Más de 80 venezolanos esperan ingreso en puente Tienditas tras ser expulsados de Colombia Correo del Caroní · hace 23 h
- De La Espriella dio instrucción “clara” a Migración sobre extranjeros que viajen a Colombia: “Para quienes pretendan” Revista Semana · hace 23 h
- Gobierno De la Espriella expulsa a 80 extranjeros que sumaban 1.100 faltas en Bogotá El Espectador · hace 23 h
- Preocupación por deportaciones en la frontera colombiana Caracol Radio · hace 23 h
- Avanza megaoperativo en Bogotá para expulsar a más de 80 peligrosos delincuentes venezolanos Blu Radio · hace 23 h
- Migración Colombia entregó en la frontera a 80 ciudadanos venezolanos, expulsados por delincuencia La FM · hace 23 h
- Colombia expulsa a 80 extranjeros hacia Venezuela por presuntas conductas delictivas San Antonio Express-News · hace 23 h
- Más de 80 extranjeros serán expulsados de Colombia tras megaoperativo: irán del aeropuerto militar de Catam a Cúcuta antes de salir por la frontera El Tiempo · hace 23 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos extranjeros fueron expulsados de Colombia?
La cobertura señala que son más de 80 ciudadanos extranjeros.
¿Desde dónde y hacia dónde fueron trasladados?
Fueron llevados desde el aeropuerto militar de Catam hasta Cúcuta para salir por la frontera hacia Venezuela.
¿Qué entidades y medios informaron sobre el operativo?
El operativo involucró al Gobierno y a Migración Colombia, con reportes de medios como El Tiempo, Blu Radio, Caracol Radio y Correo del Caroní.
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