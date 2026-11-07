Encontraron con vida al marine estadounidense que había desaparecido en Bogotá hace más de tres meses: esto es lo que se sabe

En más de tres meses de búsqueda, la desaparición del ciudadano extranjero generó una petición pública por parte de su familia para obtener datos sobre su ubicación actual, un caso que dio un giro inesperado al confirmarse su aparición. Los reportes detallan que el estadounidense deambuló por Bogotá durante el tiempo que duró su ausencia y terminó internado en un hospital, según consignan medios como City Tv, Pulzo, Infobae, Alerta y El Tiempo.

La cobertura actual no especifica los detalles médicos sobre su estado de salud actual ni las circunstancias exactas bajo las cuales ingresó al centro asistencial tras su prolongada desaparición.