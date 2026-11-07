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Encontraron con vida al marine estadounidense que había desaparecido en Bogotá hace más de tres meses: esto es lo que se sabe

Tras más de tres meses de incertidumbre, las autoridades hallaron con vida en Bogotá al marine estadounidense que era buscado.

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  • Clave informativa: Encontraron con vida al marine estadounidense que había desaparecido en Bogotá hace más de tres meses: esto es lo que se sabe
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El resumen

En más de tres meses de búsqueda, la desaparición del ciudadano extranjero generó una petición pública por parte de su familia para obtener datos sobre su ubicación actual, un caso que dio un giro inesperado al confirmarse su aparición. Los reportes detallan que el estadounidense deambuló por Bogotá durante el tiempo que duró su ausencia y terminó internado en un hospital, según consignan medios como City Tv, Pulzo, Infobae, Alerta y El Tiempo.

La cobertura actual no especifica los detalles médicos sobre su estado de salud actual ni las circunstancias exactas bajo las cuales ingresó al centro asistencial tras su prolongada desaparición.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 49 min.

Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Dónde fue encontrado el marine estadounidense?

Fue encontrado en un hospital de Bogotá tras haber deambulado por la ciudad durante meses.

¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido?

La cobertura indica que llevaba desaparecido más de tres meses.

¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

Los titulares disponibles reportan que fue hallado con vida y terminó en un hospital, sin detallar su condición médica.

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