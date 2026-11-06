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Messi va por otro récord histórico en la MLS: quiere lograr algo que nadie consiguió en 31 años y acercarse a su tercer MVP

Lionel Messi busca un récord histórico sin precedentes en 31 años y su tercer MVP en la MLS mientras se acerca el Decision Day.

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  • Clave informativa: Messi va por otro récord histórico en la MLS: quiere lograr algo que nadie consiguió en 31 años y acercarse a su tercer MVP
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Cobertura (6)

El resumen

Lionel Messi y el Inter Miami se disputan la supremacía de la liga en un momento crítico. El jugador argentino busca alcanzar un hito que nadie ha logrado en 31 años, mientras compite por su tercer MVP y el Botín de Oro en la temporada 2026.

Este impulso coincide con la llegada del Decision Day y la MLS Cup, marcando lo que Goal.com describe como una fase «temible» y posiblemente el último baile junto a Luis Suarez. La disputa por los premios individuales ha generado un debate sobre si el galardón debe ser para Messi o para Sullivan, según ESPN Deportes.

La cobertura es limitada respecto a los detalles específicos del récord de tres décadas que persigue el futbolista. No se especifica quién es la leyenda guatemalteca mencionada por Diario AS ni cuáles son las cifras exactas que definen la carrera por el Botín de Oro.

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Respuestas rápidas

¿Qué premios individuales busca ganar Messi?

Messi compite por obtener su tercer premio al MVP de la liga y el Botín de Oro.

¿Quién es el principal contendiente al premio MVP?

ESPN Deportes menciona a Sullivan como uno de los posibles ganadores frente a Messi.

¿En qué etapa de la competición se encuentra la MLS?

La liga se encuentra en el Decision Day y se encamina hacia la MLS Cup.

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