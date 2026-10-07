FIFA da duro revés a Honduras tras quedar eliminada de la Nations League

Posteriormente, las coberturas de ElHeraldo.hn detallaron el panorama general del ranking de la Concacaf, señalando que México se mantiene en la lideranza, mientras que Honduras registra una leve caída y Guatemala logra escalar posiciones en la tabla. Por su parte, Fútbol Centroamérica reportó movimientos similares en la región, especificando que Costa Rica también descendió al puesto cincuenta y cuatro del ranking FIFA tras perder tres lugares.

Los reportes actuales no señalan contradicciones entre las fuentes, limitándose a confirmar los descensos y las posiciones actuales de las selecciones centroamericanas.