Un líder de una secta en Kenya fue condenado a 200 años de prisión por la muerte de 190 niños
Un tribunal condena a 200 años de cárcel al líder de una secta en Kenia por la muerte de 190 niños.
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El resumen
Un líder de una secta apocalíptica en Kenia fue condenado a 200 años de prisión tras comprobarse su responsabilidad en la muerte por hambre de 190 niños, un caso vinculado al ayuno extremo impuesto a sus fieles. La víspera de la sentencia estuvo marcada por el dolor y los testimonios de familiares afectados, como el de un padre keniano que perdió a sus hijos a causa de las prácticas de la secta.
En la actualidad, la cobertura internacional detalla la sentencia impuesta al gurú, con reportes de medios como CNN en Español, ABC, SWI swissinfo.ch, MarketScreener España y San Antonio Express-News que documentan la condena a dos siglos de cárcel.
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Cobertura (7)
- El gurú keniano Paul Mackenzie recibe 200 años de prisión por dejar morir de hambre a 190 menores Demócrata · hace 54 min
- Un gurú condenado en Kenia a 200 años de cárcel por matar de hambre a sus fieles RFI · hace 54 min
- Un gurú condenado en Kenia a 200 años de cárcel por matar de hambre a sus fieles SWI swissinfo.ch · hace 4 h
- El dolor de un padre keniano por la muerte de sus hijos en vísperas de la sentencia al líder de la secta del ayuno MarketScreener España · hace 4 h
- Condenado a 200 años de cárcel el líder de una secta keniana por dejar morir de hambre a 190 niños ABC · hace 4 h
- Condenan a 200 años de prisión a líder de secta apocalíptica de Kenia San Antonio Express-News · hace 4 h
- Un líder de una secta en Kenya fue condenado a 200 años de prisión por la muerte de 190 niños CNN en Español · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue la condena impuesta al líder de la secta?
El líder fue condenado a 200 años de prisión.
¿Cuántos niños fallecieron según los reportes?
Los titulares señalan la muerte de 190 niños.
¿En qué país ocurrieron los hechos?
Los hechos ocurrieron en Kenia.
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