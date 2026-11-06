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Un líder de una secta en Kenya fue condenado a 200 años de prisión por la muerte de 190 niños

Un tribunal condena a 200 años de cárcel al líder de una secta en Kenia por la muerte de 190 niños.

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  • Clave informativa: Un líder de una secta en Kenya fue condenado a 200 años de prisión por la muerte de 190 niños
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El resumen

Un líder de una secta apocalíptica en Kenia fue condenado a 200 años de prisión tras comprobarse su responsabilidad en la muerte por hambre de 190 niños, un caso vinculado al ayuno extremo impuesto a sus fieles. La víspera de la sentencia estuvo marcada por el dolor y los testimonios de familiares afectados, como el de un padre keniano que perdió a sus hijos a causa de las prácticas de la secta.

En la actualidad, la cobertura internacional detalla la sentencia impuesta al gurú, con reportes de medios como CNN en Español, ABC, SWI swissinfo.ch, MarketScreener España y San Antonio Express-News que documentan la condena a dos siglos de cárcel.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 18 min.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue la condena impuesta al líder de la secta?

El líder fue condenado a 200 años de prisión.

¿Cuántos niños fallecieron según los reportes?

Los titulares señalan la muerte de 190 niños.

¿En qué país ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron en Kenia.

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