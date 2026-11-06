Un líder de una secta en Kenya fue condenado a 200 años de prisión por la muerte de 190 niños

Un líder de una secta apocalíptica en Kenia fue condenado a 200 años de prisión tras comprobarse su responsabilidad en la muerte por hambre de 190 niños, un caso vinculado al ayuno extremo impuesto a sus fieles. La víspera de la sentencia estuvo marcada por el dolor y los testimonios de familiares afectados, como el de un padre keniano que perdió a sus hijos a causa de las prácticas de la secta.

En la actualidad, la cobertura internacional detalla la sentencia impuesta al gurú, con reportes de medios como CNN en Español, ABC, SWI swissinfo.ch, MarketScreener España y San Antonio Express-News que documentan la condena a dos siglos de cárcel.