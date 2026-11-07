Actor Ross Lynch confirma su matrimonio y dice que protege a su esposa porque "no le gusta la fama"
El actor Ross Lynch revela sorpresivamente que contrajo matrimonio en secreto.
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El resumen
En la premiere de la producción titulada Heartland, el actor Ross Lynch confirmó de manera sorpresiva que se encuentra casado. La revelación se dio a conocer en el marco del evento público, donde el intérprete ofreció declaraciones sobre su estado civil actual.
Durante la cobertura de medios como Listín Diario y El Universo, se destacó que Lynch protege la privacidad de su esposa debido a que a ella no le gusta la fama. Los reportes señalan que la boda se mantuvo en secreto hasta este anuncio en la alfombra roja, generando sorpresa entre los seguidores del actor.
La información disponible en los titulares no detalla la fecha exacta en la que se llevó a cabo la ceremonia matrimonial ni la identidad de su esposa. Tampoco se especifican otros pormenores sobre la relación más allá de la protección de su intimidad frente al ojo público.
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Respuestas rápidas
¿Cuándo confirmó Ross Lynch que está casado?
La confirmación ocurrió durante la premiere de la producción Heartland.
¿Por qué el actor protege la identidad de su esposa?
Según las declaraciones reportadas, porque a su esposa no le gusta la fama.
¿Se conocen detalles sobre la fecha del matrimonio?
Los titulares solo mencionan que se casó en secreto, sin aportar fechas específicas.
Cobertura (5)
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