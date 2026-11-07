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América no contará con dos titulares para enfrentar a Pumas; volvería importante jugador

El América llega al Clásico Capitalino con dos bajas en su once titular, mientras se anticipa el regreso de un jugador clave para el encuentro.

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  • Clave informativa: América no contará con dos titulares para enfrentar a Pumas; volvería importante jugador
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El resumen

Dos ausencias en el equipo titular del América marcan la previa del Clásico Capitalino contra Pumas. Este escenario pone en riesgo la estructura del conjunto azulcrema en un partido donde Israel Reyes ha manifestado que ganar los clásicos es una ley.

La situación afecta directamente la planeación táctica del equipo, aunque Mediotiempo señala la posibilidad de que un jugador importante regrese para reforzar la alineación. CNN en Español califica este enfrentamiento como la prueba más dura de la temporada para los universitarios.

Por su parte, Coco Carrasquilla ha hecho un llamado público a la afición de Pumas para que asistan masivamente al Estadio Olímpico Universitario (CU) para apoyar al equipo. La atención se centra ahora en las alineaciones definitivas que Sports Illustrated analiza como posibles para determinar quiénes asumirán los roles de los titulares ausentes en el América.

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Respuestas rápidas

¿Cuántos titulares perderá el América para el Clásico?

El América no contará con dos jugadores titulares para enfrentar a Pumas.

¿Cuál es la postura de Israel Reyes sobre este partido?

Según ESPN Deportes, Reyes considera como una ley el ganar los partidos clásicos.

¿Qué llamado hizo Coco Carrasquilla?

Pidió a la afición de Pumas que se presente en CU para el Clásico Capitalino.

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