Gobierno sube otros RD$4 a gasolina premium y al gasoil

La sorpresa radica en que la gasolina superará por primera vez los RD$362, según El Nacional, tras un aumento de RD$4.00 a la gasolina premium y al gasoil óptimo reportado inicialmente por Diario Libre y AlMomento.net. Visitantes.do añade que, para proteger la economía doméstica, el Gobierno ha congelado el precio del GLP.

Paralelamente, legisladores se encuentran divididos sobre una propuesta gubernamental para modificar la fórmula de cálculo de los combustibles, mientras Codotatur señala la necesidad de concertación para el transporte turístico. Existe una tensión creciente entre las medidas oficiales y el sector transporte; Noticias Telemicro informa que choferes exigen congelar los precios por tres meses debido a que no pueden soportar más incrementos.

El estado actual es de subsidios elevados y presión social por los costos del combustible.