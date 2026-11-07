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Gobierno sube otros RD$4 a gasolina premium y al gasoil

El Gobierno dominicano incrementa el precio de la gasolina premium y el gasoil, mientras los subsidios superan los RD$44 mil millones en 2026.

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  • Clave informativa: Gobierno sube otros RD$4 a gasolina premium y al gasoil
  • Punto central: El Gobierno dominicano incrementa el precio de la gasolina premium y el gasoil, mientras los subsidios superan los RD$44 mil millones en 2026.
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El resumen

La sorpresa radica en que la gasolina superará por primera vez los RD$362, según El Nacional, tras un aumento de RD$4.00 a la gasolina premium y al gasoil óptimo reportado inicialmente por Diario Libre y AlMomento.net. Visitantes.do añade que, para proteger la economía doméstica, el Gobierno ha congelado el precio del GLP.

Paralelamente, legisladores se encuentran divididos sobre una propuesta gubernamental para modificar la fórmula de cálculo de los combustibles, mientras Codotatur señala la necesidad de concertación para el transporte turístico. Existe una tensión creciente entre las medidas oficiales y el sector transporte; Noticias Telemicro informa que choferes exigen congelar los precios por tres meses debido a que no pueden soportar más incrementos.

El estado actual es de subsidios elevados y presión social por los costos del combustible.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Cuánto aumentó el precio de los combustibles?

La gasolina premium y el gasoil óptimo subieron RD$4.00.

¿Cuál es la situación de los subsidios en 2026?

Los subsidios a los combustibles han superado los RD$44 mil millones en lo que va del año.

¿Qué combustible mantuvo su precio?

El Gobierno congeló el precio del GLP para proteger la economía de los hogares.

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