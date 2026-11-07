Gobierno sube otros RD$4 a gasolina premium y al gasoil
El Gobierno dominicano incrementa el precio de la gasolina premium y el gasoil, mientras los subsidios superan los RD$44 mil millones en 2026.
- Clave informativa: Gobierno sube otros RD$4 a gasolina premium y al gasoil
- Punto central: El Gobierno dominicano incrementa el precio de la gasolina premium y el gasoil, mientras los subsidios superan los RD$44 mil millones en 2026.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 10 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
El resumen
La sorpresa radica en que la gasolina superará por primera vez los RD$362, según El Nacional, tras un aumento de RD$4.00 a la gasolina premium y al gasoil óptimo reportado inicialmente por Diario Libre y AlMomento.net. Visitantes.do añade que, para proteger la economía doméstica, el Gobierno ha congelado el precio del GLP.
Paralelamente, legisladores se encuentran divididos sobre una propuesta gubernamental para modificar la fórmula de cálculo de los combustibles, mientras Codotatur señala la necesidad de concertación para el transporte turístico. Existe una tensión creciente entre las medidas oficiales y el sector transporte; Noticias Telemicro informa que choferes exigen congelar los precios por tres meses debido a que no pueden soportar más incrementos.
El estado actual es de subsidios elevados y presión social por los costos del combustible.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (7)
- Gobierno congela el GLP para proteger economía de los hogares; subsidios a combustibles superan los RD$44 mil millones en lo que va de 2026 Visitantes.do · hace 3 h
- Gobierno sube combustibles: gasolina se venderá por encima de los RD$362 por primera vez El Nacional — La voz de todos · hace 3 h
- Suben RD$4.00 al precio de la gasolina premium y el gasoil óptimo y el subsidio se eleva otra vez Diario Libre · hace 9 h
- Codotatur ve clave concertación para garantizar sostenibilidad del transporte turístico Arecoa · hace 9 h
- Legisladores se dividen ante propuesta del Gobierno para cambiar cálculo de los combustibles Hoy Digital · hace 9 h
- Hoy es viernes y choferes no aguantan más, exigen al Gobierno congelar precios de combustibles por tres meses Noticias Telemicro · hace 9 h
- Gobierno sube otros RD$4 a gasolina premium y al gasoil AlMomento.net · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Cuánto aumentó el precio de los combustibles?
La gasolina premium y el gasoil óptimo subieron RD$4.00.
¿Cuál es la situación de los subsidios en 2026?
Los subsidios a los combustibles han superado los RD$44 mil millones en lo que va del año.
¿Qué combustible mantuvo su precio?
El Gobierno congeló el precio del GLP para proteger la economía de los hogares.
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