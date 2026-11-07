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Puerto Rico recupera la ruta aérea San Juan-Ciudad de México: conoce cuándo iniciarán los vuelos

Los pasajeros en Puerto Rico recuperan la conectividad directa con Ciudad de México gracias al restablecimiento de la ruta aérea.

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  • Clave informativa: Puerto Rico recupera la ruta aérea San Juan-Ciudad de México: conoce cuándo iniciarán los vuelos
  • Punto central: Los pasajeros en Puerto Rico recuperan la conectividad directa con Ciudad de México gracias al restablecimiento de la ruta aérea.
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El resumen

La reanudación de los vuelos directos entre Puerto Rico y México marca el regreso oficial de esta ruta aérea tan esperada por los viajeros de la región. Aeroméxico inició la venta de boletos para el trayecto directo hacia Ciudad de México, marcando el inicio de la disponibilidad de pasajes a partir del próximo lunes, según detallan medios como Metro Puerto Rico, wapa.tv, Primera Hora y El Nuevo Día.

La cobertura actual no especifica la fecha exacta en la que despegarán los primeros vuelos comerciales ni los detalles operativos adicionales de la ruta.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 21 min.

Cobertura (4)

Respuestas rápidas

¿Qué aerolínea opera la ruta directa?

Aeroméxico comenzó la venta de boletos para la ruta directa.

¿Cuándo se pueden adquirir los boletos?

La venta de pasajes inicia a partir de este lunes.

¿Cuáles ciudades conecta el servicio?

La ruta conecta a San Juan, Puerto Rico, con Ciudad de México.

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