Puerto Rico recupera la ruta aérea San Juan-Ciudad de México: conoce cuándo iniciarán los vuelos

La reanudación de los vuelos directos entre Puerto Rico y México marca el regreso oficial de esta ruta aérea tan esperada por los viajeros de la región. Aeroméxico inició la venta de boletos para el trayecto directo hacia Ciudad de México, marcando el inicio de la disponibilidad de pasajes a partir del próximo lunes, según detallan medios como Metro Puerto Rico, wapa.tv, Primera Hora y El Nuevo Día.

La cobertura actual no especifica la fecha exacta en la que despegarán los primeros vuelos comerciales ni los detalles operativos adicionales de la ruta.